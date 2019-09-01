Итальянки выбирают красный: новый роскошный выход Моники Беллуччи на Венецианском кинофестивале

Итальянская актриса Моника Беллуччи в рамках Венецианского кинофестиваля представляет фильм режиссера Гаспара Ноэ "Необратимость" (Irréversible), который вышел в 2002 году. В субботу, 31 августа, знаменитость снова вышла на звездную дорожку вместе с другим главным актером в ленте – бывшим мужем Моники Венсаном Касселем, с которым они 17 лет встречались и 12 лет жили в браке.

В криминальной драме "Необратимость" рассказывается в обратном хронологическом порядке о супругах Алекс (Моника Беллуччи) и Маркусе (Венсан Кассель). Днем ранее Моника, Гаспар и Венсан впервые за долгое время вместе вышли на красную дорожку.

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Неожиданно было то, что Беллуччи и Кассель не сделали ни одного фото вдвоем. Актеры отдельно позировали папарацци и появились только на общей фотографии, где между ними стоял режиссер. Звезды, как видно по снимкам, пытались уменьшить коммуникацию. Добавим, что на Венецианский кинофестиваль французский актер приехал со своей новоиспеченной женой Тиной Кунаки, которая на 31 год младше Венсана, и их 3-месячной дочерью Амазони.

Для дорожки Моника Беллуччи выбрала роскошное красное полупрозрачное платье из кружева, которое она дополнила боди черного цвета.



Моника Беллуччи, Гаспар Ноэ и Венсан Кассель / Getty Images



Моника Беллуччи, Гаспар Ноэ и Венсан Кассель / Getty Images



Моника Беллуччи, Гаспар Ноэ и Венсан Кассель / Getty Images