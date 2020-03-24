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Итальянская актриса Лючия Бозе умерла от коронавируса

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Известная актриса итальянского и испанского классического кино Лючия Бозе умерла от коронавируса. Знаменитости было 89 лет.

Вирусная пневмония, которую вызвал коронавирус, беспощадно уносит жизни людей. Болезнь не обходит никого. Уже не одна звезда шоу-бизнеса пострадала от этого недуга. Вчера, 23 марта, на 90-м году ушла из жизни Лючия Бозе, которая была популярной актрисой в 1950-х годах. О смерти сообщил его сын на страницах в Твиттере и инстаграме.

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Женщина умерла в одной из больниц испанской Серговии. Ее сын, известный испанский музыкант Мигель Бозе поделился с поклонниками трагической новостью.

Дорогие друзья, сообщаю, что моя мать, Лючия Бозе, только что умерла. Она уже в лучших местах,
– написал он в публикации.

Что известно о Лючии Бозе?Лючия Бозе родилась в 1931 году в Милане. В 1950 году состоялся ее кинодебют в фильме Жузеппе Де Сантис "Нет мира под оливами". Также сыграла в фильмах "Хроника одной любви" и "Дама без камелий". Лючия Бозе поражала своим экстравагантным имиджем на кинофестивалях. В испанском городе Турегано в 2000 году она открыла первый в мире Музей ангелов. За время карьеры Лючия успела сыграть в семи фильмах, которые принесли ей известность.

Отметим, по состоянию на 23 марта, в мире подтвердили более 373 000 случаев заражения коронавирусом. Более 16 000 человек скончались, более 101 000 выздоровели. Людей призывают оставаться дома, а при первых симптомах заболевания обращаться к семейному врачу.


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Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус Covid-19 LifeStyle Потери Новости LifeStyle Кино
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