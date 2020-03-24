Итальянская актриса Лючия Бозе умерла от коронавируса

Известная актриса итальянского и испанского классического кино Лючия Бозе умерла от коронавируса. Знаменитости было 89 лет.

Вирусная пневмония, которую вызвал коронавирус, беспощадно уносит жизни людей. Болезнь не обходит никого. Уже не одна звезда шоу-бизнеса пострадала от этого недуга. Вчера, 23 марта, на 90-м году ушла из жизни Лючия Бозе, которая была популярной актрисой в 1950-х годах. О смерти сообщил его сын на страницах в Твиттере и инстаграме.

Читайте также: Актриса Барбара Брыльска опровергла информацию о борьбе с онкологией

Женщина умерла в одной из больниц испанской Серговии. Ее сын, известный испанский музыкант Мигель Бозе поделился с поклонниками трагической новостью.

Дорогие друзья, сообщаю, что моя мать, Лючия Бозе, только что умерла. Она уже в лучших местах,

– написал он в публикации.

Queridos [email protected] ... os comunico que mi madre Lucía Bosé acaba de fallecer. Ya está en el mejor de los sitios. #MB pic.twitter.com/H33dlay3lk — Miguel Bosé (@BoseOfficial) March 23, 2020

Что известно о Лючии Бозе?Лючия Бозе родилась в 1931 году в Милане. В 1950 году состоялся ее кинодебют в фильме Жузеппе Де Сантис "Нет мира под оливами". Также сыграла в фильмах "Хроника одной любви" и "Дама без камелий". Лючия Бозе поражала своим экстравагантным имиджем на кинофестивалях. В испанском городе Турегано в 2000 году она открыла первый в мире Музей ангелов. За время карьеры Лючия успела сыграть в семи фильмах, которые принесли ей известность.

Отметим, по состоянию на 23 марта, в мире подтвердили более 373 000 случаев заражения коронавирусом. Более 16 000 человек скончались, более 101 000 выздоровели. Людей призывают оставаться дома, а при первых симптомах заболевания обращаться к семейному врачу.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала