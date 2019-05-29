Итальянская кростата: как легко приготовить вкусный клубничный пирог

Необычный итальянский пирог под названием "кростата" можно приготовить и в домашних условиях с помощью простых ингредиентов. Поэтому успейте порадовать своих родных и друзей лакомством, пока еще на закончился сезон клубники.

Традиционно в качестве начинки для итальянской кростаты используют свежие сезонные фрукты. Летом чаще всего готовят этот пирог с клубникой и заварным кремом.

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Ингредиенты:

мука – 250 гр;

яйцо – 1 шт.;

мягкое сливочное масло – 110 гр;

сахар – 60 гр;

ванильный экстракт - 1/2 ч.л.;



Для заварного крема:

молоко – 130 мл;

мука – 2 ст.л.;

яичные желтки – 2 шт.;

ванильный сахар – 4 пакетика;

молотая корица – на кончике ножа;

Для начинки:

свежая клубника – 500 гр;



листочки мяты;

миндальные хлопья – 50 гр;



сахарная пудра для украшения.

Способ приготовления пирога:

Перемешайте размягченное сливочное масло с сахаром и щепоткой соли. Добавьте в масло одно яйцо и ванильный экстракт, взбейте до однородной консистенции. Добавьте муку небольшими частями, замесите тесто. Скатайте тесто в шар, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на час, или в морозильную камеру на 15-20 минут.

Подогрейте молоко, но не доводите его до кипения. Взбейте желтки с сахаром, добавьте муку, корицу и влейте массу тонкой струйкой в теплое молоко. Размешайте смесь до получения однородной массы, затем верните сосуд с содержимым на огонь. Доведите до кипения смесь, постоянно помешивая. Когда крем загустеет, снимите его с огня и быстро охладите, опустив сосуд в емкость с холодной водой. Не прекращайте помешивать крем.

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Форму диаметром до 30 см присыпьте мукой, равномерно распределите по ней тесто, формируя высокие бортики. Выпекайте тесто в разогретой духовке при температуре 150-160 градусов в течение 30 минут. Затем достаньте основу пирога из духовки и дайте ей полностью остыть. Равномерно наполните пирог заварным кремом, распределите по нему клубнику. Затем украсьте пирог сахарной пудрой и листиками мяты.

Подавать настоящую итальянскую кростату принято холодной, поэтому постарайтесь приготовить свой клубничный пирог хотя бы за час до подачи к столу.

Приятного аппетита!