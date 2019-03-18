Итальянские каникулы: Катя Осадчая и Юрий Горбунов поделились снимками из семейного отдыха

Знаменитая украинская телеведущая Екатерина Осадчая и ее муж Юрий Горбунов решили пропустить переходный период с зимы до весны, поэтому отправились в солнечную Италию. Звездные супруги делится с поклонниками уютными фотографиями из семейного отдыха.

Звездная украинская семья часто посещает одну из самых романтичных стран мира – Италию. Так, в октябре 2018 года Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхали в Милане, а накануне Нового года отправились в Рим. Теперь знаменитости решили устроить себе отпуск на юге Италии в городе Апулия.

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Снимки из семейного уикенда супруги публикуют на своих страницах в Instagram. Под одной из фотографий Катя Осадчая написала, что всю жизнь готова ездить в Италию и открывать новые места. На фото телеведущая позировала перед камерой в легком летнем платье на фоне старых зданий красивого итальянского города. Также она рассказала фанатам о старинных домиках, конусообразные крыши которых присущи только городу Апулия.



Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Instagram / @kosadcha

Юрий Горбунов в свою очередь показал закулисье их гастротура. На фотографии, которую шоумен опубликовал на своей странице в Instagram, он завтракает яичницей и пьет пиво, в то время как Катя Осадчая появилась на фото только с соком.



Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha