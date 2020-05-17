Итальянский певец представил трогательный клип с украинкой: видео

Итальянский певец Оливер Альфонсо презентовал новую видеоработу с украинской исполнительницей Дарьей Бурнос – клип на песню Ricordami ("Вспомни меня").

Песня входит в альбом Альфонсо Оливера "Гордый итальянец" (Un italiano fiero), который вышел 17 мая на всех музыкальных платформах. Об этом исполнитель рассказал в эксклюзивном комментарии 24 каналу.

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Идея песни родилась еще в 2018 году. Композиция посвящалась близкому другу Оливера, который после 7-летних отношений расстался со своей возлюбленной. "Он тогда очень скучал. И я, как его друг, сопереживал с ним таким образом", - пояснил итальянец.

Смотрите видеоклип Оливера Альфонсо и Дарьи Бурнос на песню Ricordami:

Альфонсо Оливер объяснил, что этой песней хотел обратиться ко всем парам, которые по разным причинам завершили свои отношения.

Я по своему опыту знаю, что такое боль по потерянной любви. Но, как поется в песне, "скоро все изменится, кто-то новый в жизнь придет, и в сердце воспоминания останутся",

– подчеркнул итальянец.

Он также рассказал, как на работу над клипом повлияла пандемия COVID-19. "Карантин, конечно, выбил нас из колеи. Наш режиссер, Алекс Сторожук, составил сценарий, и впоследствии ему пришлось полностью его переписать, адаптируясь к новым правилам в мире", – отметил певец.

Однако заверил, что несмотря на волнение, вызванное новыми обстоятельствами, конечный результат очень порадовал его и Дарью Брунос. Ведь в видео удалось передать искренние эмоции.

Кто такой Оливер Альфонсо?

Итальянский певец и музыкальный консультант. С 2014 года он провел десятки концертов у себя на родине и записал студийный альбом. Однако настоящая его карьера началась именно в Украине.