Итальянский глянец Vanity Fair поместил на обложке врача как символ борьбы с пандемией

Журнал Vanity Fair Italy создал бесплатный выпуск для региона Ломбардия, чтобы поддержать дух местных жителей, которые больше всего пострадали из-за коронавируса. Этот выпуск также посвятили всем медсестрам, фармацевтам, волонтерам, заводским и офисным работникам на передовой, которые помогают поддерживать нуждающихся и бороться с пандемией".

Пока фэшн-индустрия стоит на паузе, создатели именитых журналов пытаются поддержать своих читателей тематическими статьями или же целыми спецвыпусками о неустанной борьбе с коронавирусом. К примеру, французское издание Elle выпустило спецвыпуск, посвященный врачам, которые борются с болезнью.

Подробнее читайте здесь Французский Elle выпустил специальный номер, посвященный врачам, которые борются с коронавирусом

В свою очередь итальянский глянец Vanity Fair, который описывал шоу-бизнес и фэшн-жизнь страны, решил временно сменить свою специфику и посвятил выпуск тем "кто ведет глобальную войну с коронавирусом на итальянской линии фронта". Редакторы журнала сообщили, что все доходы с выпуска будут пожертвованы на нужды больницы Папа Джованни XXIII в Бергамо в регионе Ломбардия. Сам экземпляр Vanity Fair Italy будет бесплатным для итальянцев.

На обложке журнала изображена 39-летняя специалист по легочным заболеваниям в больнице Бергамо Екатерина Конти, которая полностью отдается делу интенсивной терапии.



Врач Екатерина Конти украсила фэшн-глянец Vanity Fair Italy / Фото: Code Nast

Не называйте этих врачей, медсестер, основных работников и добровольцев героями, потому что они сами не хотят, чтобы их называли такими. Это профессионалы с чрезвычайным чувством долга... Для нас они стали отражением сильной и полной надежд Италии, страны, которой всегда удавалось выжить в самые тяжелые времена. Их истории и их работа, которые рассказаны в этом выпуске Vanity Fair, стали ценными рассказами о людях, которые останутся с нами навсегда, не только во время этой чрезвычайной ситуации,

– отметила Симона Маркетти, главный редактор Vanity Fair Italy.

В журнале читатели смогут прочитать многочисленные истории о семье фармацевтов в Салерно, которые продолжают работать на свою общину, несмотря на то, что их дочь находится в профилактической изоляции; кассир и газетный киоск, которые ежедневно общаются с публикой; заводской рабочий, который изготавливает товары первой необходимости; волонтер в Марке, который доставляет лекарства в дома для людей с ослабленной иммунной системой, и врач общей практики в провинции Брешиа, рассказывая о трудностях, с которыми они сталкиваются сегодня и многие другие.

"Бергамо и его больнице оказались нежелательным эпицентром беспрецедентного землетрясения в сфере здравоохранения. Давление на весь наш регион – невероятный, а здравоохранение является нашей линией фронта. Врачи и медсестры делают невозможное. Мы должны оказать им всю возможную поддержку. Нам нужны люди и оборудование для обеспечения спроса на медицинскую помощь, которая превышает нынешнюю пропускную способность, хотя с момента возникновения этой чрезвычайной ситуации она выросла. Поэтому мы благодарим Vanity Fair и Condé Nast за то, что они поддерживают нас со всей мощью", – поблагодарил за номер журнала мэр Бергамо Джорджо Гори на сайте Vanity Fair Italy.

Журнал появится в продаже с 8 апреля 2020 года. Всего, по состоянию на 25 марта, в Италии подтвердили 74 386 случаев инфицирования коронавирусом. Только за один день количество увеличилось на 5 210. Количество смертей составляет 7 503. Выздоровели от Covid-19 более 9 тысяч человек.

Что известно о коронавирусе в Италии?Италия больше всего в Европе пострадала от эпидемии коронавируса. По общим показателям инфицированных и погибших в результате эпидемии государство находится на втором месте после Китая, который и стал источником коронавируса. Эпидемия распространяется уже несколько недель подряд, а количество погибших постоянно растет. Сначала от коронавируса страдал только север государства, в частности, регион Ломбардия. Однако позже болезнь распространилась на всю страну, хотя на севере ситуация и до сих пор самая страшная.



Известно, что от коронавируса в Италии умерли 3 украинки.