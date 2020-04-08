Итальянский Vogue впервые выйдет с полностью белой обложкой: фото

Пандемия коронавируса в мире повлияла на различные сферы человеческой жизни. Коснулась она и модной индустрии. Стало известно, что популярный глянцевый журнал Vogue Italia выйдет с белой обложкой.

В издании говорят, что еще две недели назад они планировали сделать совсем другой выпуск, однако отложили запланированный проект и сделали молчаливую обложку. Такой поступок прокомментировали на сайте итальянского Vogue.

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Представители глянца говорят, что во времена, которые сейчас переживает весь мир, в том числе и Италия, белая обложка будет говорить громче, чем любое слово или изображение. Однако за этой тишиной читатели могут увидеть живой и личный выпуск Vogue.

Впервые за всю историю существования журнала издатели, несмотря на наличие большого количества изображений, приняли решение сделать полностью белую обложку. Они отметили, что сделали это потому, что белый цвет означает очень много.

"Белый – это прежде всего уважение. Белое – это перерождение, свет после тьмы, сумма всех цветов. Белый – это цвет униформы, которую носят те, кто рискует своей жизнью, чтобы спасти нас. Он является пространством и временем, чтобы думать, а также молчать. Белый – для тех, кто наполняет это пустое время и пространство идеями, мыслями, историями, строками стихов, музыкой и заботой о других. Белый напоминает, что после кризиса 1929 года этот непорочный цвет выбрали для одежды как выражение чистоты в настоящем и надежды в будущем. Прежде всего: белый – это не капитуляция, а чистый лист, титульная страница новой истории, которая вскоре начнется", – рассказали в инстаграм-публикации Vogue Italia.

Отметим, по состоянию на 7 апреля в Италии подтвердили 135 586 случаев заражения коронавирусом, из которых 17 127 оказались летальными. Удалось выздороветь почти 25 тысячам человек.