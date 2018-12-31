Итоги года: как украинский брейк-данс покоряет мир

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Украинский брейк-данс покоряет мир
Украинский брейк-данс покоряет мир / vladee.agency

Украинцам есть чем гордиться во многих отраслях, в частности многими спортивными и танцевальными достижениями. К примеру, украинские би-бои и би-герлз выигрывают все больше половины всех самых престижных мировых баттлов и фестивалей с каждым годом.

Об этом пишет ивент агентство Vladee.

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Поэтому предлагаем ознакомиться с именами брейк-данс танцоров из Украины, которые заняли престижные места в мировых баттлах.

Украинец со Львова – би-бой Люси Скай лично, в составе команды NAVI и международной сборной SEVEN ELEVEN выиграл престижные мировые баттлы. Одними из них являются Battle Of Honour 1st place 1 vs 1 в Бельгии и White Wolf battle 1 vs 1 в Беларуси.

Смотрите видео: выступление Люси Скай в Китае

Би-бой Узи Рок из Донецка стал победителем мирового баттла в Корее, в Бельгии и выступил на мировом и престижном 1 на 1 баттле RED BULL BC ONE 2018 World Final.

Смотрите видео: выступление Узи Рок

Би-герл Кейт из Харькова выиграла один из самых известных и престижных баттлов OUT BREAK EUROPE 2018.

Смотрите видео: выступление Кейт

Киевский парень би-бой Картерио стал чемпионом мирового баттла во Франции BATTLE PRO WORLD FINAL 2018.

Смотрите видео: выступление Картерио

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Спорт Новости культуры
Источник: 24 канал
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