Итоги года: Time назвал 28 женщин, которые первыми добились исторических успехов в своей отрасли

Американское издание Time обнародовало список женщин, которые стали резонансными фигурами в мировой истории в этом году. Смелые и амбициозные они смогли собственным примером разрушить закостенелые предубеждения. Time назвал самых влиятельных женщин в сфере политики, спорта, моды и кинематографа.

Женщины на протяжении сотни лет борются за равные права на мировой арене. Журнал Time опубликовал имена тех, кто смогли изменить ход истории и стали первыми представительницами прекрасной части человечества в самых разных областях.

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Деб Хааланд и Шарис Дэвидс

Первые женщины представительницы коренного народа Америки, ставшие членами Конгресса США. За более 200 лет американской истории представительниц коренного населения не выбирали ни в одну из палат Конгресса. Но 2018 года Хааланда выбрали в Нью-Мексико, а Дэвидс – в штате Иллинойс. Обе женщины принесли присягу как члены палаты представителей США 3 января этого года.



Деб Хааланд и Шарис Девидс / Time

Гита Гопинат

Первая женщина, получившая должность главного экономиста МВФ.



Гита Гопинат / Time

Ильхан Омар и Рашида Тлаиб

Первые женщины мусульманки, ставшие членами Конгресса США.



Ильхан Омар и Рашида Тлаиб / Time

Ненси Пелоси

Первая женщина, избранная спикером Палаты представителей Конгресса США. В течение более чем трех десятилетий в Конгрессе Пелоси помогала привлечь внимание правительства к реформе Уолл-стрит, прав геев на надлежащее медицинское обследование и теперь выступает за импичмент президента Дональда Трампа.



Ненси Пелоси / Twitter / @SpeakerPelosi

Сандра О

Первая женщина азиатского происхождения, которая получила две награды Золотой глобус. Первую награду она получила за второстепенную роль в американском медико-драматическом сериале "Анатомия Грей", а второй Золотой глобус за роль аналитика Службы безопасности в драматическом триллере "Убивая Еву".



Сандра О / Twitter / @IamSandraOh

Cardi B

Первая женщина, получившая награду за лучший рэп-альбом премии Грэмми. Ее хит "Bodak Yellow" три недели подряд возглавлял чарт Billboard.

Рут Картер

Первая женщина афроамериканка, награжденная премией Оскар в номинации "Лучший художник по костюмам".



Рут Картер / Getty images

Микейла Шиффрин

Первая женщина лыжница, которая выиграла все 17 этапов Чемпионата мира по горнолыжному спуску.

Ялица Апарисио

Первая представительница коренных народов Америки, номинированная на премию Оскар за лучшую женскую роль в фильме "Рома".

Карен Уленбек

Первая женщина, получившая Абелевскую премию по математике.



Карен Уленбек / Time

Тенгку Маймун Туан Мат

Первая женщина, ставшая Верховной судьей Малайзии.

Рианна

Первая женщина-афроамериканка, возглавившая бренд, вошедший в состав международного модного холдинга LVMH. Певица стала первой женщиной-афроамериканкой, чей альбом продержался в чарте Billboard 200 на протяжении 200 недель.

Али Строкер

Первая женщина в инвалидной коляске, получившая награду Tony.

Джанет Мок

Первая женщина-трангсгедер, подписавшая контракт с Netflix.

Лора Егер

Первая женщина, которая возглавила армейскую пехотную дивизию армии США.



Лора Егер / Time

Ли На

Первая женщина азиатского происхождения, зачисленная в Международный теннисный зал славы.



Ли На / Instagram / @lina_tennis

Вонгечи Муту

Первая мастерица, чьи работы демонстрировались на фасаде Музея искусств Метрополитен.



Вонгечи Муту / Time

Зузана Чапутова

Первая женщина, ставшая президентом Словакии.