Иван Дорн опубликовал видео в поддержку скандальной MARUV
Украинский певец Иван Дорн, гастролирующий в Россие, поддержал скандальную победительницу Нацотбора Евровидения-2019 MARUV в социальной сети. Он снял короткое видео, на котором танцует под ее песню.
Накануне Потап записал видео в поддержку скандальной певицы MARUV, которой благодаря зрительским голосам удалось одержать победу в Нацотборе Евровидения-2019. Сразу после него на защиту Анны Корсун стал Иван Дорн, которого признали "Лучшим артистом России".
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Певец поддержал эпатажную певицу, опубликовав короткий видеоролик на своей странице в Instagram. На видео он эмоционально танцует под песню, с которой исполнительница одержала победу в Нацотборе.
Источник: LifeStyle 24
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