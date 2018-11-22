Иван Дорн попал в скандал из-за концерта в России

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Иван Дорн попал в скандал из-за концерт в России
Иван Дорн попал в скандал из-за концерт в России / losangeles.zagranitsa.com

Украинский певец Иван Дорн очень разозлил своих фанатов анонсом выступления в России. Артист сообщил, что даст концерт в Москве в пятницу, 23 ноября.

22 ноября на странице Ивана Дорна в Instagram появилось очередное сообщение, которое взбудоражило сеть.

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Певец сообщил поклонникам о своем запланированном выступлении в Москве. "Москва, стадион "Адреналин"! Завтра!"– написал Дорн.

Под его постом хейтеры полностью раскритиковали Ивана Дорна за информацию о выступлении артиста в России. "Где же твои принципы? В Москву побежал, как деньгами запахло?", "Кусок тухлого мяса", "Сердце разрывается, что наши лучшие музыканты в Москве тупо деньги зарабатывают. А мы же, кстати, танцевали под ваши песни", "Ваня, тебе больше шло есть хот-доги на заправке на Богатырской, чем это московское движение", "Из-за таких как ты, у нас и творится не пойми что", - написали пользователи Сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moskva! Adrenaline Stadium zavtra!

Допис, поширений Ivan Dorn (@dorn_ivan)

В следующей заметке Иван Дорн написал: "Москва, я тут подумал и решил – хватит уже встречаться на скучные meet & greet. Погнали все вместе играть в музыкальный крокодил, а заодно и расскажете, как вам сегодняшний концерт".

К слову, украинский исполнитель Иван Дорн, который активно гастролирует в России, во время выступления на музыкальном фестивале "MRPL City 2017" в Мариуполе прочитал со сцены новое стихотворение, которое посвятил "лукавым патриотам" и "провокаторам". Певец давал неоднозначные интервью российским журналистам и боролся за музыкальные награды в РФ.

Теги: LifeStyle Новости России Украина – Россия Иван Дорн Музыка
Источник: 24 Канал
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