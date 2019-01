Ivan Navi представил песню, которая прозвучит на Нацотборе на Евровидение 2019

Уже 9 февраля в Украине стартует Нацотбор, победитель которого представит страну на Евровидении 2019. Поборется за такую возможность и популярный певец Ivan Navi, который представил в сети свою песню "All For The Love".

Горячий певец, в своем творчестве избравший направление музыки house, решил удивить своих поклонников. В треке "All For The Love", который может принести ему победу на нацотборе к Евровидению, Ivan Navi соединил поп, фанк, соул и госпел.

По словам артиста, музыка была не единственным его экспериментом. Впервые Ivan Navi спел на английском, и сделал это очень эффектно. Впоследствии певец запишет отдельный альбом для своих поклонников за рубежом.

К слову, первые прямые эфиры Нацотбора на Евровидение 2019 состоятся 9 и 16 февраля, а уже 23 вся страна узнает имя певца, который представит страну на международном конкурсе. Известно, что на шоу будут бороться 16 популярных исполнителей.

Слушайте песню Ivan Navi для Нацотбора к Евровидению – "All For The Love":

Ivan Navi – "All For The Love": текст песни для Евровидения 2019

Life was messing with my brain

Going circles day by day

Sometimes I feel

I'm loosing up my mind

Stress is pulling up the strain

Forgotten places , airplanes

But you don’t know what I keep inside

I've got electric beat

Running through my veins

your city, every street

is ready for romance

this song is on repeat

Will start a massive fire

can't you feel the vibe ?

Chorus:

I'm all for the love

I'm all for the love

There's no way

to keep it all inside

I'm all for the love

I'm all for the love

And felling it is

not committing crime

Days will never be the same

Addicted to this crazy game

But it don't matter when I see you smile

Never doing it for fame

And i will never feel the shame

Sending shivers down your spines

I've got electric beat

Running through my veins

your city, every street

is ready for romance

this song is on repeat

Will start a massive fire

can't you feel the vibe?

Oooh oooh oooh oohhh

Chorus.