Ивана Купала – восточнославянский праздник, который традиционно отмечают в ночь с 6 на 7 июля. Основной традицией, сохранившейся еще до наших дней – это очищение с помощью огня и воды. Ивана Купала – один из четырех главных праздников солнечного календаря. Какие обряды и ритуалы существуют в этот день – читайте дальше.

Праздник символизирует рождение летнего солнца – Купала. Когда-то на Ивана Купала наши предки отмечали день летнего солнцестояния. В этот праздник предки проводили различные обряды, которые были связаны с огнем, водой и травами, сообщает 24 канал.

Читайте также Петров пост 2020: календарь питания на каждый день

Незамужние девушки, которые хотели выйти замуж собирали в поле цветы, из которых потом плели венки. Затем эти венки бросали на воду и наблюдали, что с ним будет происходить. Каждое действие венка символизировала определенные знаки: откуда будет мужчина и выйдет ли она вскоре замуж.



В ночь на Ивана Купала девушки пускают на воду плетеные венки

Если венок понесло далеко от берега, то желание исполнится. Также пытались следили за тем, в какую сторону поплыл венок. По приметам, в какую сторону венок течение понесло, оттуда и следует ждать судьбы и жениха.

Если же венок плавает по центру реки, то год пройдет без значительных изменений. Если венок прибило к берегу, то будет беда. Также девушки на воду спускали венки с зажженной свечой, гадая на любовь и будущего жениха. Венок у славян был символом круговорота сил природы и служил оберегом от нечисти.

Основные обряды и ритуалы на Ивана Купала

На Ивана Купала особое внимание уделяется гаданию, пытаясь предсказать благодаря магическим ритуалам свою судьбу.

Предки верили, что солнце на Ивана Купала обладает огромной силой, которая помогает исполнить самые заветные желания. Вечером разжигают большой костер вокруг которого собирается молодежь.

Для разжигания костра люди сносили весь хлам – старые вещи, солому, колеса. Считается, что с этим всем должна сгореть нечистая сила. Если в семье болел ребенок, то его рубашку сжигали в костре. Считалось, что после сжигания одежды, ребенок должен выздороветь.

Купальский костер разжигать должна была девушка или женщина, которая наделена функцией деторождения, ведь огонь имел оплодотворяющую силу. Наши предки считали, что костер – это солнце-эмбрион в утробе матери. Если женщина хотела родить ребенка, она носила с собой амулет богини Мокоши. Он давал возможность родить в ближайшем будущем. На празднике должны быть все девушки и женщины, чтобы иметь возможность продолжить род.



Купальский костер должны были разжигать девушки

Ребята по очереди прыгали в огонь, чтобы определить кто из них будет самым счастливым. Считается, что чем выше прыгнул парень, тем больше у него шансов найти любовь в этом году.

Через огонь могут прыгать не только ребята, но и влюбленная пара. В древности на Ивана Купала должны были выйти из своих домов все девушки, а тех кто не выходил – подозревали в колдовстве. Чтобы узнать, что ждет молодую пару, им надо крепко взяться за руки и перепрыгнуть огонь. Если их руки в прыжке не разъединятся, то жизнь молодоженов будет долгой и счастливой.



Влюбленные пары на Ивана Купала должны перепрыгнуть через огонь

Гуляния и веселье могут продолжаться всю ночь. По поверьям, в купальскую ночь, которая является самой короткой, нельзя спать, так как в это время оживает не только природа, но и особенно активной становится всякая нечисть – ведьмы, оборотни, русалки, колдуны, домовые, водяные, лешие.

Один из основных атрибутов праздника Ивана Купала – это купание на восходе солнца. По древним поверьям, таким образом человек проходит своеобразную процедуру очистки – смывает с себя все болезни и укрепляет иммунитет.



На восходе солнца полезно очиститься в воде

Ночь на Ивана Купала окутана магической силой, поэтому наши предки верили, что тот, кто найдет цветок папоротника – до конца жизни будет богатым и счастливым. Считается, что якобы нереальный цветок в природе наделит своего владельца невероятной силой. Он сможет понимать язык животных, становиться невидимым и видеть все сокровища мира.

Однако никто цвет папоротника никогда не находил, поэтому чтобы привлечь в свою жизнь счастье и богатство люди сжигали свои старые вещи. Они верили, что таким образом привлекут в свою жизнь богатство и успех.

Утром девушкам рекомендуется умыть лицо росой, которая считается очень целебной. Купальская роса позволит сохранить красоту и здоровье.



Утром девушкам надо умыться купальской росой