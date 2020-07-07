Дочь и советник Дональда Трампа – Иванка Трамп – в условиях пандемии коронавируса в этом году провела День независимости США очень по-домашнему. Женщина вместе с мужем и детьми отдыхала на природе.

Волшебными фотографиями с семейного отдыха Иванка Трамп традиционно поделилась на своей инстаграм-странице. Вместе с мужем Джаредом Кушнером и их тремя детьми – 8-летней Арабеллой, 6-летним Джозефом и 4-летним Теодором, они прекрасно провели время у реки и на ранчо.

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В минувшие выходные она сменила несколько образов в зависимости от стиля отдыха: на домашней террасе она выбрала синий миди-сарафан и босоножки, празднуя с семьей День независимости.

На следующий день она покаталась на лошадях в удобных джинсах, рубашке и шляпе.

Кроме этого у нее была возможность побывать на рыбалке, где сменила рубашку и шляпу.

А семейные выходные она завершила прогулкой на ранчо, где надела актуальное платье-рубашку бежевого цвета.