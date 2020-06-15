Дочь американского президента Дональда Трампа поздравила влиятельного отца с днем рождения и показала архивные фото из семейного альбома. На одном из кадров Иванка Трамп позировала на коленях отца маленькой девочкой. Именно эта фотография покорила сердца пользователей по всему миру.

Иванка Трамп – не только советник президента США и успешная бизнеследи, но и бесспорная икона делового стиля. Однако на этот раз в центре внимания оказались не ее фэшн-предпочтения, а волшебная детская внешность. На личной странице в инстаграме знаменитость опубликовала поздравление отцу Дональду Трампу с днем рождения, которое дополнила чувственными фотографиями.

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Иванка Трамп лаконично поздравила папу с 74-летием, обнародовав серию фото с внуками. Среди трогательных фотографий появился и ее детский снимок. Крошка позировала на руках у отца в синем платье и клетчатой рубашке, а ее белокурые волосы прикрывал забавный головной убор розового цвета. Знаменитый папочка нежно прижал дочку к себе и на фото предстал в белой рубашке.

Иванка Трамп с отцом в детстве / Фото: Instagram / @ivankatrump

Стоит напомнить, что Дональд Трамп развелся со своей второй женой Иваной, когда дочке было всего 11 лет. Однако в детстве девочка успела насладиться любовью отца, который не оставляет ее без внимания и во взрослом возрасте и не скрывает своей гордости за успешную бизнесвумен, модель, писательницу и политика, которая без сомнения является его правой рукой.