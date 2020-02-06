Иванка и Дональд Трамп поужинали на борту самолета едой из Макдональдса

Дочке американского президента по силам вызывать восхищение мировой модной индустрии одним лишь появлением на официальных мероприятиях. Иванка Трамп неизменно демонстрирует великолепный стиль, выбирая наряд, подчеркивающий ее стройность. Однако, как оказалось, в ее рационе есть место и вредной пище.

Семьи влиятельных политических деятелей всегда находятся под пристальным прицелом фотокамер и прессы. Мировое сообщество никогда не забывает обиды первых леди стран. Несмотря на то, что Иванка Трамп добросовестно поддерживает политическую программу отца и является одной из его советниц, ее внешний вид никогда не останется без внимания общественности.

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Однако, похоже, американская бизнесвумен не слишком проникается темой здорового питания. На официальной странице Иванки Трамп в инстаграме появился архивный снимок, на котором она позирует вместе с отцом Дональдом Трампом на борту частного самолета. Вместе они возвращались из штата Айова в 2016 году.

Однако сеть поразила не только неформальная атмосфера, ведь президент США позволил себе забросить галстук за плечо, чтобы насладиться ужином. В руках Иванка Трамп держала бургер, а перед ней была тарелка с большой картошкой фри из известной сети быстрого питания Макдональдс. У Дональда Трампа тоже был пакет со своей едой.

Воспоминания из Айовы... Перекус с отцом после партийного собрания,

– прокомментировала бизнеследи.

Стоит отметить, что Иванка Трамп играет важную роль в политической жизни Америки. Она поддерживает отца на важных официальных мероприятиях и саммитах. Так, 4 февраля Трамп выступил в Капитолии Вашингтона с заявлением "О состоянии страны".

На страницах социальных сетей его дочь разместила знаковое фото, на котором позировала рядом с главными политическими лицами США, а по совместительству – родственниками: братьями Дональдом Трампом-младшим и Эриком Трампом, сводной сестрой Тиффани и мужем бизнесменом Джаредом Кушенаром.