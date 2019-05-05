Иванка Трамп и королева Летиция засветились в подобных платьях: фотофакт

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Иванка Трамп и королева Летиция
Иванка Трамп и королева Летиция / LifeStyle 24

Знаменитости часто повторяют образы друг друга. Так, на днях королева Летиция и Иванка Трамп ошеломили поклонников своим нарядом: обе красавицы надели похожие платья миди голубого цвета.

Иванка Трамп всегда находится в центре внимания, ведь каждый публичный выход политика – безупречный. На светские и торжественные мероприятия она всегда выбирает скромные образы в офисном стиле. Исключением не стало празднование Национального дня молитвы в США, которое состоялось 2 мая.

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На совместную молитву в саду Белого дома Иванка Трамп пришла в стильном миди-платье с рукавами, украшенном едва заметной цветочной вышивкой.  Свой образ политик дополнила туфлями-лодочками, сумочкой и очками. Золотые серьги завершили look Иванки Трамп.

Іванка Трамп у Вашингтоні
Иванка Трамп в Вашингтоне / Instagram / @alwaysivanka

Стильний образ Іванки Трамп

Стильный образ Иванки Трамп / Instagram / @alwaysivanka

Но не только знаменитая американка выбрала такой весенний образ. Королева Испании тоже засветилась в подобном платье небесного цвета. Ее наряд для официальной встречи был более светлого оттенка и у него были скрытые пуговицы и пояс на талии. Очаровательная Летиция подобрала к скромному платью черные туфли-лодочки, клатч и украшения из королевской коллекции.

Королева Летиція на офіційній зустрічі в Мадриді

Королева Летиция на официальной встрече в Мадриде / Instagram / @reinaletiziaofficial

 

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Королівська сім'я Иванка Трамп Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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