Иванка Трамп надела приталенное платье с глубоким декольте: пикантные фото

Дочь американского президента и его советник Иванка Трамп сумела поразить общественность довольно пикантным образом. На торжественном приеме она появилась в платье с глубоким декольте.

Пока весь мир готовится к рождественским праздникам, в Белом доме уже начали празднование религиозных дат. 11 декабря первая леди устроила торжественный прием по случаю Хануки. В рамках события Дональд Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом. Однако не документ запомнится участникам празднования, а эффектный образ Иванки Трамп, которая приковала внимание всех очевидцев.

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В резиденции она появилась в роскошном приталенном платье изумрудного цвета. Наряд политика прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру, а декольте в форме трапеции придавало пикантности облику Иванки Трамп. К образу она подобрала туфли на каблуке и лаконичные украшения, которые и завершили look дочери президента.

Празднование Хануки в США / Instagram / @whitehouse



Иванка Трамп в пикантном платье / Getty Images

Интересно, что на празднование Хануки Иванка Трамп пришла в сопровождении своей семьи – мужа Джареда Кушнера, 8-летней дочери Арабелле, 6-летнего сына Джозефа и 3-летнего Теодора.



Иванка Трамп с мужем и детьми / Getty Images

А вот первая леди США предпочла более сдержанный наряд. Мелания Трамп встречала гостей Белого дома в черном платье с рукавами, как в кейпе. Талию известная модница подчеркнула тонким ремнем и выглядела безупречно.

Стильные образы Мелании и Иванки Трамп / Instagram / @flotus

Мелания Трамп выбирает черные наряды / Instagram / @flotus



Белый дом встретил праздник Хануки / Instagram / @flotus