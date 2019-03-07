Иванка Трамп очаровала нежным образом на официальной встрече

68 Читати новину українською
Иванка Трамп
Иванка Трамп / Getty Images

Дочь Дональда Трампа Иванка пришла вместе с ним на официальную встречу в Белом доме. Для важного заседания 37-летняя американка надела классический костюм нежно-розового оттенка.

Накануне Иванка Трамп случайно обмолвилась как ей тяжело быть дочерью президента США, а уже после этого вместе с отцом посетила официальное мероприятие. 37-летняя бизнесвумен в который раз продемонстрировала фанатам свой безупречный вкус, ведь ей удалось надеть деловое платье, подчеркнув свою женственность.

Читайте также: Иванка Трамп потрясла светлым нарядом в Белом доме: эффектные фото

На заседании в Белом доме Иванка Трамп появилась в пудровом брючном костюме. Разбавить классический стиль американской блондинке удалось с помощью бордового пояса, который также подчеркнул ее стройную талию. Образ завершили туфли-лодочки на высоком каблуке в тон аксессуара.

Іванка Трамп
Иванка Трамп / Instagram / @ivankatrump

Іванка Трамп
Иванка Трамп / Instagram / @ivankatrumppix

blog_ava
Мифы о 8 марта, которые искажают суть праздника
сегодня
2648
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода Иванка Трамп
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Мне говорили: ты сорвал Евровидение, – эксклюзивное интервью Романа Скрыпина
сегодня 18:30 Мне говорили: ты сорвал Евровидение, – эксклюзивное интервью Романа Скрыпина
17
Где отдохнуть 8 марта: афиша событий в Киеве и Львове
сегодня 16:01 Где отдохнуть 8 марта: афиша событий в Киеве и Львове
146
Что подарить маме на 8 марта: лучшие идеи
сегодня 14:22 Что подарить маме на 8 марта: лучшие идеи
1438
Нежелательные подарки на 8 марта: объяснение психотерапевта
сегодня 13:00 Нежелательные подарки на 8 марта: объяснение психотерапевта
Юлія Девда 304
Что подарить женщине на 8 марта: 10 идей, которые очаруют каждую
сегодня 12:07 Что подарить женщине на 8 марта: 10 идей, которые очаруют каждую
Уляна Корицька 17177
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук