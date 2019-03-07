Иванка Трамп очаровала нежным образом на официальной встрече

Дочь Дональда Трампа Иванка пришла вместе с ним на официальную встречу в Белом доме. Для важного заседания 37-летняя американка надела классический костюм нежно-розового оттенка.

Накануне Иванка Трамп случайно обмолвилась как ей тяжело быть дочерью президента США, а уже после этого вместе с отцом посетила официальное мероприятие. 37-летняя бизнесвумен в который раз продемонстрировала фанатам свой безупречный вкус, ведь ей удалось надеть деловое платье, подчеркнув свою женственность.

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На заседании в Белом доме Иванка Трамп появилась в пудровом брючном костюме. Разбавить классический стиль американской блондинке удалось с помощью бордового пояса, который также подчеркнул ее стройную талию. Образ завершили туфли-лодочки на высоком каблуке в тон аксессуара.



Иванка Трамп / Instagram / @ivankatrump