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Иванка Трамп показала, чем занимаются ее дети на карантине: поучительное видео

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Дочь президента США Иванка Трамп поделилась с подписчиками поучительным видео, на котором ее дети тщательно моют руки и поют алфавит.

Родители на карантине пытаются придумать для своих детей различные занятия, чтобы весело и с пользой провести время. Дочь Дональда Трампа Иванка распространила в сети видео, на котором показала хороший пример того, чем можно занять детей во время изоляции.

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Нам постоянно подчеркивают то, что нужно часто и тщательно мыть руки, чтобы уберечься от коронавирусной болезни. Иванка Трамп научила этому правилу своих детей. На видео звездная мама продемонстрировала, как 8-летняя Арабелла, 6-летний Джозеф и 3-летний Теодор намыливают руки и поют хором алфавит. Таким образом дети не только заботятся о своем здоровье, но и изучают что-то новое и полезное.

Мы все должны сыграть свою роль, чтобы замедлить распространение! Мойте руки. И выключайте раковину локтем или полотенцем. Работа с этими малышами длится уже 10-й день,
– подписала ролик Иванка Трамп.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

Отметим, по состоянию на 26 марта в США зафиксировали 68 573 инфицированных Covid-19. Всего в мире подтверждено 475 170 случаев заболевания. 21 358 человек умерли, 114 787 – полностью выздоровели. Правительства государств призывают граждан соблюдать правила карантина.


Как меняются руки во время мытья / Инфографика 24 канала

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle Коронавирус Covid-19 Звездные родители Звездные дети Иванка Трамп LifeStyle
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