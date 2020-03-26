Иванка Трамп показала, чем занимаются ее дети на карантине: поучительное видео

Дочь президента США Иванка Трамп поделилась с подписчиками поучительным видео, на котором ее дети тщательно моют руки и поют алфавит.

Родители на карантине пытаются придумать для своих детей различные занятия, чтобы весело и с пользой провести время. Дочь Дональда Трампа Иванка распространила в сети видео, на котором показала хороший пример того, чем можно занять детей во время изоляции.

Читайте также: Ирина Федишин с сыновьями показала, как правильно мыть руки: видео

Нам постоянно подчеркивают то, что нужно часто и тщательно мыть руки, чтобы уберечься от коронавирусной болезни. Иванка Трамп научила этому правилу своих детей. На видео звездная мама продемонстрировала, как 8-летняя Арабелла, 6-летний Джозеф и 3-летний Теодор намыливают руки и поют хором алфавит. Таким образом дети не только заботятся о своем здоровье, но и изучают что-то новое и полезное.

Мы все должны сыграть свою роль, чтобы замедлить распространение! Мойте руки. И выключайте раковину локтем или полотенцем. Работа с этими малышами длится уже 10-й день,

– подписала ролик Иванка Трамп.

Отметим, по состоянию на 26 марта в США зафиксировали 68 573 инфицированных Covid-19. Всего в мире подтверждено 475 170 случаев заболевания. 21 358 человек умерли, 114 787 – полностью выздоровели. Правительства государств призывают граждан соблюдать правила карантина.



Как меняются руки во время мытья / Инфографика 24 канала