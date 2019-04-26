Иванка Трамп показала, как проводит свободное время: верхом и на природе

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Иванка Трамп
Иванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka

Американский политик и бизнесвумен Иванка Трамп осуществила немало официальных выходов от начала весны. Поэтому они решили отдохнуть от камер папарацци и провести время в спокойном месте на свежем воздухе.

У каждой знаменитости бывает момент, когда она устает от публичности и мечтает об уютном и тихом месте, где сможет уединиться или просто провести время с семьей без лишних глаз. Поэтому дочь президента США, которая также занимается политическими делами, показала поклонникам, как она проводит свободное время, когда рядом только близкие люди и телефон вместо камеры папарацци.

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Иванка Трамп поделилась с модераторами своей фан-страницы в Instagram личными фотографиями. На фото бизнесвумен оказалась в непривычном для нее повседневном образе. На ней синие джинсы, рубашка в клеточку и шлем для верховой езды. Дочь Дональда Трампа поделилась своим восторгом – она ​​сидела верхом на коне на фоне пейзажей, которые напоминали сельскую местность.

Іванка Трамп донька Дональда Трампа
Иванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka

Іванка Трамп
Иванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Иванка Трамп
Источник: LifeStyle 24
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