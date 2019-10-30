Иванка Трамп показала, как проводит свой день рождения

48 Читати новину українською
Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером
Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером / Instagram / @ivankatrump

Одна из самых богатых американок, советник президента и наследница большого бизнеса Иванка Трамп празднует 38-летие. В сети она показала, как встретила день рождения, чем поразила своих поклонников.

Иванка Трамп сделала утреннее селфи, представ перед читателями ее инстаграм-блога с минимальным макияжем. Политик не имела идеальной укладки волос и позировала в любимой спортивной кофте на замке. Такая простота стиля Иванки Трамп сразу же очаровала сеть, а поклонники засыпали ее поздравлениями.

Читайте также: Иванке Трамп – 38: малоизвестные факты о дочери президента США

"Объятия, поцелуи и немало приветственных писем", – написала Иванка Трамп, рассказывая о том, как встретила 38-летие.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

Кроме этого, политик похвасталась подарком, который ей сделали ее поклонники. На фан-странице Иванки Трамп опубликовали волшебное видео, в котором показали ее достижения в работе за последний год. Знаменитая американка призналась, что все самое лучшее еще впереди, а ей еще есть чем поражать общественность.

Спасибо за создание этого удивительного видео на день рождения. Я много пережила событий за последние 12 месяцев! Но лучшее еще впереди,
– добавила Иванка Трамп.

Пока неизвестно, как дочь Дональда Трампа отметит день рождения. Согласно традиции, Иванка может устроить праздничный пикник вместе со своим мужем Джаредом Кушнером и их тремя детьми.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 

blog_ava
Как разводит войска возле Золотого Украина и оккупанты: видео, фото
сегодня
1302
Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные дни рождения Иванка Трамп
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Легкий и простой макияж на Хэллоуин: 14 идей, которые можно воплотить в домашних условиях
сегодня 17:12 Легкий и простой макияж на Хэллоуин: 14 идей, которые можно воплотить в домашних условиях
Квітослава Туз 505
Иванке Трамп – 38: малоизвестные факты о дочери президента США
сегодня 12:01 Иванке Трамп – 38: малоизвестные факты о дочери президента США
Юлія Михайлова 1364
Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
29 октября 20:03 Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
Юлія Турелик 337478
Куда пойти в Киеве на Хэллоуин: афиша мероприятий
29 октября 19:06 Куда пойти в Киеве на Хэллоуин: афиша мероприятий
Квітослава Туз 2254
Страшный макияж на Хэллоуин 2019: оригинальные идеи в видео и фото
29 октября 14:01 Страшный макияж на Хэллоуин 2019: оригинальные идеи в видео и фото
Олена Левчук 4776
Новости
Больше новостей
Залиште відгук