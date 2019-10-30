Иванка Трамп показала, как проводит свой день рождения

Одна из самых богатых американок, советник президента и наследница большого бизнеса Иванка Трамп празднует 38-летие. В сети она показала, как встретила день рождения, чем поразила своих поклонников.

Иванка Трамп сделала утреннее селфи, представ перед читателями ее инстаграм-блога с минимальным макияжем. Политик не имела идеальной укладки волос и позировала в любимой спортивной кофте на замке. Такая простота стиля Иванки Трамп сразу же очаровала сеть, а поклонники засыпали ее поздравлениями.

Читайте также: Иванке Трамп – 38: малоизвестные факты о дочери президента США

"Объятия, поцелуи и немало приветственных писем", – написала Иванка Трамп, рассказывая о том, как встретила 38-летие.

Кроме этого, политик похвасталась подарком, который ей сделали ее поклонники. На фан-странице Иванки Трамп опубликовали волшебное видео, в котором показали ее достижения в работе за последний год. Знаменитая американка призналась, что все самое лучшее еще впереди, а ей еще есть чем поражать общественность.

Спасибо за создание этого удивительного видео на день рождения. Я много пережила событий за последние 12 месяцев! Но лучшее еще впереди,

– добавила Иванка Трамп.

Пока неизвестно, как дочь Дональда Трампа отметит день рождения. Согласно традиции, Иванка может устроить праздничный пикник вместе со своим мужем Джаредом Кушнером и их тремя детьми.