Иванка Трамп показала романтический образ: фото
Дочери американского президента часто приходится становиться главной персоной многочисленных официальных встреч и политических саммитов. Однако Иванке Трамп удается мастерски сочетать деловой сдержанный стиль с непринужденной легкостью и женственностью.
38-летняя бизнес-леди умело совмещает роль матери и жены с ответственной миссией личной советницы президента США Дональда Трампа. Иванка активно отстаивает права женщин на международной арене. Так, на днях она посетила мероприятие, посвященное ее Инициативе по глобальному развитию и процветанию женщин (women's Global Development and Prosperity Initiative).
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В стенах Государственного департамента в Вашингтоне Иванка Трамп выступила с вдохновляющей речью, которая касалась расширения прав и возможностей женщин. Неизменно представители модной индустрии не смогли обойти вниманием безупречный аутфит политика.
Она выбрала одежду от итальянской марки одежды Max Mara, которая состояла из светло-голубой плиссированной юбки длины миди и прозрачной блузки с бантом. Стоимость такого комплекта составляет около 25 тысяч гривен. Воздушный образ Иванка дополнила синими туфлями-лодочками на высоком каблуке от Carra Pumps. Look завершил сдержанный макияж и легкая укладка.
Стильный выход Иванки Трамп / Instagram / @ivankatrump
Стильный выход Иванки Трамп / Instagram / @ivankatrump
Стильный выход Иванки Трамп / Instagram / @ivankatrump
Стильный выход Иванки Трамп / Instagram / @ivankatrump
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