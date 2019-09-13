Иванка Трамп показывает, как носить главный аксессуар осени: фото советника президента США

Поскольку 37-летняя Иванка Трамп является представителем своего отца и близким его советником, в ее графике часто появляются политические встречи и дипломатические поездки. Поэтому гардероб американской блондинки состоит не только из милых платьев, но и из одежды, которая соответствует деловым нормам. Накануне Иванка Трамп засветила один из таких образов во время мероприятия в Вашингтоне.

На днях Иванка Трамп очаровала светлым образом во время командировки в штате Алабама, а накануне, 12 сентября, вернувшись в Вашингтон, продемонстрировала деловой, однако не менее стильный образ.

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На мероприятие, которое проходило в Медиа-центре штата, дочь президента США пришла в черном total look, который разбавила трендовым аксессуаром осени-2019 года. Образ, который состоял из темного двубортного платья с V-образным вырезом и золотыми пуговицами, она дополнила деталью, которую обожали легендарная Грейс Келли и культовая Одри Хепберн.

На ее шее был элегантно завязан черный шелковый платок с принтом цепей. Такой аксессуар отлично подчеркнул изящную шею Иванки Трамп, а также ее новую короткую прическу.



Иванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka



Иванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka