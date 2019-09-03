Иванка Трамп покорила поклонников новой стрижкой: фото

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Иванка Трамп сменила имидж
Иванка Трамп сменила имидж / www.gettyimages.com

Советник президента Иванка Трамп в который раз проэкспериментировала с имиджем. Политик осуществила официальную поездку, где засветила новую стильную прическу.

Иванка Трамп – не только советник, но и представитель президента США. Она охотно осуществляет рабочие поездки, где от имени Белого дома представляет идеи относительно социальных программ и их воплощения. Кроме этого, Иванка часто посещает конференции и телепроекты, популяризируя политику Дональда Трампа.

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2 сентября политик засветилась в Колумбии. Целью ее международной поездки были изменения тарифов на ввоз китайского импорта и торговая война, которая наносит вред мировой экономике.

Несмотря на важность работы Иванки Трамп все журналисты обратили внимание на ее вид. Фотографы сделали несколько снимков политика, когда она садилась в президентский самолет. Иванка Трамп появилась в белоснежном платье на пуговицах и с короткими волосами. Известная модница выбрала каре и сделала другой пробор.

Эффектный выход Иванки Трамп вызвал восторг у сотен пользователей сети, которые распространили снимки в своих блогах. Вероятно, многие из них повторят образ политика.


Иванка Трамп сменила имидж​ / Фото: Instagram / @ivankatrump

Поїздка Іванки Трамп у Колумбію
Поездка Иванки Трамп в Колумбию / Фото: Instagram / @ivankatrump


Эффектный образ Иванки Трамп​ / Фото: Instagram / @ivankatrump

Іванка Трамп в Колумбії
Иванка Трамп в Колумбии​ / Фото: Instagram / @ivankatrump

Сообщение Иванки Трамп / Фото: Instagram / @ivankatrump

Ранее Иванка Трамп предпочитала длинные волосы. В конце июля 2019 года известная красавица посетила парикмахера и сделала стильную стрижку, укоротив длину своих волос.

Новий стиль Іванки Трамп
Новый стиль Иванки Трамп​ / Фото: Instagram / @ivankatrump

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Красота Иванка Трамп Колумбия
Источник: LifeStyle 24
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