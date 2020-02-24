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Иванка Трамп поразила ярким выходом в бюджетном платье: фото

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Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером / Instagram / @always.ivanka

Вместе с Дональдом Трампом, первой леди США и мужем Джаредом Кушнером советник президента прилетела в Индию с официальным визитом. Для ответственного выхода Иванка выбрала бюджетное платье, сделав ставку на легкость и яркость.

Иванка Трамп редко остается без внимания папарацци, смело составляя конкуренцию Мелании Трамп. Очередной совместный выход семьи американского президента доказывает, что его дочь и жена владеют большим чувством стиля и каждый раз поражают международную фэшн-индустрию.

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Для появления в Индии Иванка выбрала платье из своего гардероба, в котором уже появлялась публично во время своего тура по Южной Америке в сентябре в прошлом году. Так, перед сотнями жителей города Ахмедабад она появилась в воздушном наряде голубого цвета с ярким цветочным принтом и завязкой на шее от американской марки Proenza Schouler. Стоимость такого платья контрастных оттенков длины миди составляет около 900 долларов – более 20 тысяч гривен, что является достаточно бюджетным выбором для бизнес-леди.

Свой нежный аутфит Иванка Трамп дополнила легким макияжем и привычной укладкой. Не менее эффектно выглядели украшения, которыми дочь президента дополнила look – массивные серьги с изумрудными драгоценными камнями. Завершили эффектный образ туфли-лодочки красного цвета.


Иванка Трамп с официальным визитом в Индии / Instagram / @first_daughter_ivanka


Иванка Трамп с официальным визитом в Индии / Instagram / @first_daughter_ivanka


Иванка Трамп с официальным визитом в Индии / Instagram / @first_daughter_ivanka

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Стиль и мода Иванка Трамп
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