Иванка Трамп посетила картинную галерею в стильной блузе в горох

37-летняя дочь президента США и по совместительству его советник посетила картинную выставку, которая состоялась в Национальной галерее искусств. Для официального выхода Иванка Трамп надела стильную блузку в трендовый принт весны и лета.

Иванка Трамп обладает отличным вкусом, который умело демонстрирует во время каждого выхода на публику. Накануне в знаменитом музее она в очередной раз подчеркнула свое чувство стиля, появившись перед камерами папарацци в черных джинсах и акцентной блузе.

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Снимками с официального выхода дочь президента США поделилась на своей странице в Instagram. Белокурой миссис Трамп удалось привлечь внимание стильной белой блузой в крупный черный горох. Обтягивающий фасон наряда подчеркнул худобу 37-летней Иванки.

Невозможно было не обратить внимание на глубокое декольте и свободные рукава блузы. Чтобы разбавить черно-белый образ, дочь Дональда Трампа накрасила губы красной помадой. Что интересно, американка пришла в музей в обуви "на низком ходу".



Иванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka



Иванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka