Иванка Трамп посетила Катар: три эффектных образа знаменитой модницы

Советник американского президента Иванка Трамп осуществила анонсированную международную поездку. На этот раз представитель Белого дома посетила столицу Катара – Доху. Оттуда знаменитая модница уже успела опубликовать серию снимков, которые покорили сеть.

Как известно, Иванка Трамп – одна из политиков, которая тщательно подбирает наряды для каждого своего выхода. Поэтому международная поездка в Катар стала для нее возможностью продемонстрировать трендовые новинки своего гардероба. Знаменитая американка имела несколько запланированных официальных событий, на каждом из которых показала безупречные образы. Журналисты LifeStyle 24 подобрали три наряда, которые с легкостью можно назвать трендами этого сезона.

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Брючный костюм

Одним из главных событий в Катаре стало заседание политиков в рамках Doha Forum-2019. Иванка Трамп была приглашенной гостьей мероприятия и представила инновационные идеи Белого дома.

На официальном мероприятии знаменитая американка засветила деловой стиль. Иванка Трамп выбрала брючный костюм с розово-черным пиджаком. Черная рубашка и обувь на каблуках завершили look политика.

Костюм и кейп

Не пропустила Иванка Трамп и возможности больше узнать культуру Катара. Американка приняла участие в запланированной экскурсии по музею, где встретилась с президентом Сальвадором Найибом Букелом и его женой Габриэлой. Для особого выхода Иванка Трамп подобрала нежно-голубой костюм, состоящий из брюк и пиджака. Образ она дополнила кейпом, расшитым золотой нитью и бисером, как в восточной культуре. Таким образом дочь Дональда Трампа не только продемонстрировала тренды в фэшн-индустрии, но и уважение к культуре Катара.

Пальто цвета кэмел

В завершение международной поездки Иванка Трамп решил посетить американцев, которые служат на воздушной базе в Катаре. Политик пришла к военным в стильном пальто модного цвета кэмел. Она не побоялась показать монохромный образ, подобрав обувь такого же цвета. Ярким акцентом стали красные вставки ткани, которые виднелись на гольфе и пальто Иванки Трамп. Выглядела политик великолепно, что отметили все ее сторонники в сети.