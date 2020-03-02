Иванка Трамп повторила эффектный образ Кейт Миддлтон: фото знаменитых красавиц

В последние дни февраля 2020 года представители Белого дома отправились с официальным визитом в Индию. Среди участников делегации – советница президента и его дочь Иванка Трамп. Именно ее выход вызвал немало разговоров в сети, а наблюдательные хейтеры заметили копирование образа герцогини Кейт Миддлтон.

Мировые модницы не редко обращаются за помощью к стилистам, ведь из-за напряженного графика они не могут следить за последними тенденциями моды. Поэтому фэшн-эксперты часто приобщаются к командам политиков или представительниц королевских семей. Все потому, что за каждым выходом этих модниц тщательно следит весь мир. Однако даже особая подготовка к публичным выходам не страхует красавиц от модных конфузов.

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Так, Иванка Трамп в Индии предстала перед камерами в белоснежном пальто-шервани и классических брюках. К эффектному образу политик подобрала туфли-лодочки, которые придали ее облику элегантность.



Иванка Трамп и Джаред Кушнер на приеме в Индии / Фото: Getty Images



Иванка Трамп в Индии / Instagram / @ivankatrump

Однако оказалось, что во время турне по Пакистану такой же образ продемонстрировала герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. В октябре 2019 года представительница монархии имела запланированную встречу с президентом и премьер-министром страны. В этом выходе она стремилась показать уважение к восточной культуре, поэтому охотно одела пальто-шервани яркого зеленого цвета. Как и Иванка Трамп, герцогиня дополнила образ белоснежными штанами и туфлями-лодочками. А вот ярким акцентом стал особый шарф, который Кейт Миддлтон набросила на левое плечо.

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Стильный выход Кейт Миддлтон / Getty Images



Кейт Миддлтон и принц Уильям в Пакистане / Twitter / @kensingtonroyal