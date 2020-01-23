Иванка Трамп повторила свой эффектный образ: фото

Знаменитая американка Иванка Трамп отправилась в швейцарский город Давос, где проходит экономический форум. К политическому событию советник президента готовилась очень тщательно, однако все же повторила свой недавний образ.

После модного конфуза в Давосе, когда Иванка Трамп надела слишком тесный бюстгальтер, политик сделала очередную фэшн-ошибку. На запланированном интервью она предстала в наряде, который уже надевала для светского выхода. Это вызвало насмешки в сети, а люди отметили, что кризис добрался и до семьи Трампа.

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Перед камерами Иванка красовалась в белоснежном пальто с капюшоном и пуговицами. Знаменитая модница дополнила образ голубым костюмом с укороченными брюками и блузой в горошек. Обувь также удивила журналистов LifeStyle 24. Интервью проходило на открытой площадке с видом на заснеженные горы, поэтому участницы выпуска выбрали достаточно теплую одежду. Поэтому можно только представить, насколько холодно было Иванке Трамп в туфлях-лодочках на каблуках.



Иванка Трамп / Instagram / @ivankatrump



Эффектный образ Иванки Трамп / Instagram / @ivankatrump



Иванка Трамп повторила свой образ / Instagram / @ivankatrump

В таком же пальто дочь Дональда Трампа предстала на торжественном подписании бюджета для военных на 2020 год. Случилось это в конце декабря, поэтому все журналисты хорошо помнят этот выход Иванки Трамп.



Стильный образ Иванки Трамп / Getty Images