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Иванка Трамп примерила брендовое пальто на политическое событие: фото

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Иванка Трамп / www.gettyimages.com

Советник президента США и его дочь Иванка Трамп покорила сеть новым эффектным выходом. Политик пришла в Белый дом в роскошном пальто от бренда Carolina Herrera.

Иванка Трамп уже давно получила неофициальное звание "иконы стиля". Все потому, что американка сотрудничает со стилистами и подбирает для каждого своего выхода особенные вещи, которые сочетают изящество и модные тренды. Поэтому журналисты и поклонники знаменитости ожидали новый выход Иванки Трамп после экономического форума в Давосе. И он не заставил себя ждать!

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Политик не могла пропустить знакового события в Белом доме – торжественного подписания торгового соглашения с Мексикой, Соединенными Штатами и Канадой. Произошло это на территории сада президентской резиденции поэтому многие журналисты стали свидетелями происшествия.

Для особого выхода Иванка Трамп решила подобрать образ, который выглядел празднично и ярко. Поэтому советник президента предстала перед камерами в красном пальто от Carolina Herrera, крой которого отлично подчеркивал стройную фигуру Иванки Трамп. Дополнить эффектный образ модница решила туфлями на шпильке и солнцезащитными очками.

Интересно, что сопровождал Иванку Трамп и ее муж Джаред Кушнер. Он всегда предстает перед камерами с женой на важных официальных мероприятиях, демонстрируя идиллию в их отношениях.

Іванка Трамп з Джаредом Кушнером у Вашингтоні
Иванка Трамп с Джаредом Кушнером в Вашингтоне / Getty Images

Підписання закону у США
Подписание закона в США / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Иванка Трамп
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