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Иванка Трамп пришла на официальное мероприятие в белом пальто: фото

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Иванка Трамп на авиабазе Мэриленда / www.gettyimages.com

Советница американского президента и его дочь Иванка Трамп в очередной раз потрясла эффектным нарядом. На официальное событие она пришла в стильном белом пальто, которое помогло ей быть в центре внимания.

Как известно, на днях в США президент Дональд Трамп устроил торжественную церемонию подписания бюджета для военных на 2020 год. Очевидцами события стали политики и представители Вооруженных Сил. Не обошли вниманием мероприятие и знаменитые модницы и родственники главы Белого дома – Иванка и Мелания Трамп.

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Однако не первая леди США оказалась в центре внимания на церемонии, а дочь президента и его советник. Помогло ей это сделать белое пальто с капюшоном и пуговицами. Наряд Иванки Трамп выглядел празднично и торжественно, а цвет помог выгодно выделяться среди других гостей. В сети уже успели назвать образ политика в стиле Белоснежки или диснеевских принцесс. Сама же Иванка Трамп воздерживается от каких-либо комментариев.

К верхней одежды американская модница подобрала сапоги коричневого цвета на массивных каблуках. Элегантная прическа и макияж с акцентом на красные губы завершили look Иванки Трамп.

Стильний образ Іванки Трамп
Стильный образ Иванки Трамп / Getty Images

Не менее стильно выглядела и Мелания. Первая леди США предпочла монохромный образ, представ перед камерами в брюках, блейзере и пальто цвета кэмел. К одежде Мелания Трамп подобрала красные туфли-лодочки и сумку, которые и стали ее ярким акцентом. Безупречный загар, укладка волос и макияж завершили трендовый выход жены президента.

Меланія і Іванка Трамп продемонстрували різні образи
Мелания и Иванка Трамп продемонстрировали светлые образы/ Getty Images

Дональд і Меланія Трамп у Вашингтоні
Дональд и Мелания Трамп / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новости США Иванка Трамп Стиль и мода
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