Иванка Трамп рассказала о своей работе, которую назвала "самой тяжелой в мире"

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Иванка Трамп
Иванка Трамп / Instagram / @ivankaisprincess

Дочь президента США Иванка Трамп сделала официальное заявление, в котором удивила своих поклонников. 37-летняя американка заверила, что быть тем, кем он является – едва ли не самая тяжелая работа в мире.

Родственники знаменитостей часто страдают от внимания прессы больше, чем сами звезды. Так, жена Дональда Трампа Мелания неоднократно была раскритикована за неудачно подобранные образы. Вероятно, подобное случалось и с его дочерью Иванкой Трамп, поскольку во время официального мероприятия она позволила себе пожаловаться на жизнь. Об этом сообщает иностранное издание Washington Post.

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Недавно 37-летняя американка заменяла своего отца Дональда Трампа на официальном ужине в Вашингтоне. Во время своей речи она отошла от темы и пожаловалась на свою жизнь.

Пресса с иронией относится к тому, что я от рождения имею большие привилегии, думаю, что люди не нуждаются в финансовой помощи от правительства. Буто бы быть дочерью Дональда Трампа – не самая тяжелая работа в мире,
– подтвердила Иванка Трамп.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 

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Теги: LifeStyle Новости США Иванка Трамп
Источник: 24 Канал
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