Иванка Трамп рассмешила сеть забавными снимками детей: фото

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Иванка Трамп с сыном
Иванка Трамп с сыном / Instagram / @ivankatrump

Дочь действующего президента США Дональда Трампа развеселила сеть курьезными снимками. Иванка опубликовала фото своих спящих сыновей.

Несмотря на большую занятость Иванка Трамп умело находит время для материнства. Совместно с Джаредом Кушнером она воспитывает троих детей: 7-летнюю Арабеллу Роуз, 5-летнего Джозефа и 3-летнего Теодора Джеймса. Для потомков политик выделила две комнаты – отдельно для дочери и двух сыновей.

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На днях Иванка Трамп поделилась забавным снимком с детьми. Дочь главы Белого дома показала, как заснули ее сыновья. При этом Джозеф спал на кровати, а вот маленький Теодор устроился на подушках, разложенных на полу.

Возможно, нам придется развернуть кровать,
– с юмором прокомментировала фото Иванка Трамп.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

Но звездные родители нашли выход из ситуации. Уже на третий день Иванка Трамп и Джаред Кушнер предложили сыновьям поменяться кроватями. После этого маленький Теодор уже не искал места на полу.

Нет кроватки, день третий: братья поменялись местами для сна,
– добавила Иванка Трамп.

Такие снимки детей рассмешили сеть. Фанаты Иванки Трамп засыпали ее страницу забавными эмодзи и милыми комментариями. А вот опытные мамы даже поделились своими историями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

По фото видно, что Иванка Трамп воспитывает детей скромными и неприхотливыми. Комната мальчиков без особого декора и вмещает в себя всего лишь кровати и тумбочку. Такая простота касается и празднования дней рождений: в 2018 году Иванка Трамп и Джаред Кушнер устроили для Теодора пикник с небольшим тортом. Это растрогало сеть, ведь дочь бизнесмена и президента могла себе позволить гораздо более громкий праздник.


Празднование дня рождения сына Иванки Трамп / Instagram / @ivankatrump

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Иванка Трамп Дети и несовершеннолетние
Источник: LifeStyle 24
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