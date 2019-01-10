Иванка Трамп трогательно поздравила своего мужа с днем рождения: детали
В четверг, 10 января, Джаред Кушнер отметил свое 38-летие. Его жена Иванка Трамп опубликовала их совместное фото, под которыми трогательно поздравила своего мужа.
Мужу дочери Дональда Трампа исполнилось 38 лет в четверг, 10 января. По случаю его дня рождения его жена Иванка поделились с поклонниками редкой семейной фотографией, которую опубликовала на своей странице в Instagram. 37-летняя бизнесвумен растрогала поклонников милым поздравлением, которое написала под фото.
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37-летняя бизнесвумен растрогала сторонников лаконичным, но очень трогательным приветствием, которое написала под фото.
Желаю моему лучшему другу и любви моей жизни счастливого дня рождения,
– прокомментировала фотографию Иванка Трамп.
На фото женщина предстала в фиолетовом платье с длинным рукавом с глубоким декольте. Она собрала свои волосы в дульку, а губы накрасила яркой помадой. Иванка Трамп дополнила образ неординарными аксессуарами. На ее шее сверкало массивное колье, а на руке виднелся браслет из той же коллекции. Украшения были созданы из разноцветных камней, однако они идеально подходили к цвету платья.
Напомним, Джаред Кушнер и Иванка Трамп поженились в 2009 году. За десять лет брака у пары появилось трое детей: 7-летняя Арабелла, 5-летний Джозеф и 2-летний Теодор.
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