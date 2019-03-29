Иванка Трамп удивила элегантным выходом в платье от Zara

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Иванка Трамп
Иванка Трамп / Getty Images

Дочь президента США Дональда Трампа осуществила официальный выход в Белом доме. Иванка Трамп участвовала в званом приеме, для которого выбрала бюджетное платье от испанского бренда масс-маркета.

В резиденции президента США состоялся официальный прием с американскими политиками. На встрече Дональда Трампа присутствовала его дочь, которая часто посещает вместе с ним подобные мероприятия. Перед очередным появлением в Белом доме Иванка Трамп вспомнила об уроке членов королевской семьи, а именно королевы Летиции или герцогини Кембриджской, которые часто выходят в свет в нарядах с масс-маркета.

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Так, для официального приема роскошная блондинка надела платье от испанского бренда Zara, которое она уже надевала осенью 2018 года. Однако наряд не утратил своей актуальности и до весны 2019 года. Платье в принт платков, которыми связывают шею француженки, изрядно подходило дочери президента, а длина миди подчеркнула официальность мероприятия и симпатию Иванки к деловому стилю. Образ американки дополнили серьги в форме весов из желтого золота.

Іванка Трамп
Иванка Трамп на официальном приеме / Getty Images

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka)

 

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Иванка Трамп
Источник: LifeStyle 24
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