Иванка Трамп в роскошном платье посетила церемонию International Leadership Awards: фото

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Иванка Трамп с Кристин Лагард
Иванка Трамп с Кристин Лагард / Instagram / @ivankatrump

На днях Иванка Трамп посетила торжественную церемонию награждения премиями International Leadership Awards-2019. Перед камерами американский политик появилась в роскошном наряде, который привлек внимание всех участников мероприятия.

Дочь действующего президента США Иванка Трамп званый гость на многих светских и торжественных мероприятиях. Однако из-за насыщенного графика политик выбирает только несколько событий, на которых появляется в роскошных образах. Среди них – церемония награждения International Leadership Awards-2019, которая отгремела 30 апреля 2019 года.

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Перед камерами очаровательная Иванка Трамп появилась в черном вечернем платье. Элегантный наряд подчеркнул стройную фигуру политика, а блестящие серебристые вставки добавили роскоши ее образу. Представительница Белого дома подобрала белые туфли на каблуках и сделала стильную прическу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka)

Появление Иванки Трамп на церемонии было не случайным. На торжественном мероприятии политик представила Кристин Лагард, директор-распорядительницу МВФ, и вручила ей награду.

"Это была честь представить госпожу Кристин Лагард, когда она получала награду International Leadership Awards-2019", – написала Иванка Трамп.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka)

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Иванка Трамп
Источник: LifeStyle 24
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