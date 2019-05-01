Иванка Трамп в роскошном платье посетила церемонию International Leadership Awards: фото

На днях Иванка Трамп посетила торжественную церемонию награждения премиями International Leadership Awards-2019. Перед камерами американский политик появилась в роскошном наряде, который привлек внимание всех участников мероприятия.

Дочь действующего президента США Иванка Трамп званый гость на многих светских и торжественных мероприятиях. Однако из-за насыщенного графика политик выбирает только несколько событий, на которых появляется в роскошных образах. Среди них – церемония награждения International Leadership Awards-2019, которая отгремела 30 апреля 2019 года.

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Перед камерами очаровательная Иванка Трамп появилась в черном вечернем платье. Элегантный наряд подчеркнул стройную фигуру политика, а блестящие серебристые вставки добавили роскоши ее образу. Представительница Белого дома подобрала белые туфли на каблуках и сделала стильную прическу.

Появление Иванки Трамп на церемонии было не случайным. На торжественном мероприятии политик представила Кристин Лагард, директор-распорядительницу МВФ, и вручила ей награду.

"Это была честь представить госпожу Кристин Лагард, когда она получала награду International Leadership Awards-2019", – написала Иванка Трамп.