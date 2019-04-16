Иванка Трамп в роскошном платье приехала в Эфиопию: красноречивые фото

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Иванка Трамп в Эфиопии
Иванка Трамп в Эфиопии / www.gettyimages.com

Знаменитый американский политик и советник Дональда Трампа отправилась в многодневную поездку в Эфиопию. Там очаровательная Иванка уже успела засветить эффектный образ.

Мелания и Иванка Трамп – не только красивые представительницы Белого дома. Обе женщины играют важную роль в политической карьере президента США, ведь именно его дочь и жена часто представляют страну на официальных мероприятиях. И если первая леди зачастую сопровождает Дональда Трампа, то Иванка самостоятельно отправляется на официальные встречи.

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Неделю политик начала с анонсированного визита в Эфиопию. Там Иванка Трамп уже успела увидеться с президентом Сале-Ворком Зевде. Их встреча состоялась в роскошном дворце, который расположен в Аддис-Абебе.

Для особого события Иванка Трамп подобрала эффектное вечернее платье с цветочным принтом. Одеяние имело широкую юбку и верх с пышными рукавами. Стройную талию политика подчеркнул тонкий ремешок. Роскошный образ Иванка Трамп завершила туфлями-лодочками на каблуке и идеальной укладкой волос.

Іванка Трамп в Ефіопії
Иванка Трамп в Эфиопии / Getty Images

Міжнародна поїздка Іванки Трамп
Международная поездка Иванки Трамп / Getty Images

Кроме этого, американка посетила ткальную фабрику и местный музей. На встречу с эфиопскими женщинами Иванка Трамп надела стильное платье голубого цвета с поясом. Политик не только пообщалась с жителями страны, но и самостоятельно пыталась создать ткань.

Известно, что Иванка Трамп пробудет в Африке в течение 4 дней. После Эфиопии она отправится в Кот-д'Ивуар. Визит американского политика связан с реализацией гуманитарного проекта Белого дома, направленного на расширение прав женщин в Африке и их возможностей для развития. На это Дональд Трамп планирует потратить 50 миллионов долларов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Африка Иванка Трамп
Источник: LifeStyle 24
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