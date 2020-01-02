Иванка Трамп встретила Новый год в красном атласном платье: фото и видео

Знаменитая американская модница и политик Иванка Трамп отметила Новый год с родственниками и друзьями. На праздничную вечеринку она пришла в роскошном красном платье с массивными рукавами.

Дональд и Мелания Трамп начали своеобразную традицию: на Новый год они покидают Белый дом, чтобы весело провести уик-энд в загородном гольф-клубе Флориды Мар-а-Лаго. На праздничную вечеринку глава государства и первая леди приглашают ближайших друзей, американских политиков и бизнесменов, и, конечно же, родственников. Поэтому Иванка Трамп не пропустила праздники.

Читайте также: Мелания Трамп устроила рождественский бал в Белом доме: какой наряд выбрала первая леди

На мероприятие она пришла в роскошном красном платье из атласа. Наряд выглядел по-особенному празднично благодаря дорогой ткани и необычному крою. Рукава платья напоминали кейп, из-под которого виднелись хрупкие руки Иванки Трамп. Образ политик дополнила туфлями-лодочками, элегантной прической и макияжем.

Сопровождали Иванку Трамп и ее муж Джаред Кушнер, и трое детей – Арабелла, Джозеф и Теодор, что видно на ролике, который попал в сети.

А вот хозяйка курортного комплекса Мелания Трамп на Новый год выбрала роскошное сверкающее платье от Givenchy. Эффектный наряд первой леди покорил всех гостей элегантностью, а сама знаменитая американка была в центре внимания на протяжении всей вечеринки.