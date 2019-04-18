Иванка Трамп вышла на публику в роскошном платье-кейп: элегантные фото

38-летняя блондинка продолжает совершать официальные выходы и очаровывать своих фанатов нежными и одновременно сдержанными образами. Так, на днях Иванка Трамп отправилась в западную Африку, где посетила ряд запланированных мероприятий. На одном из них дочь президента США появилась в нестандартном платье нежного оттенка.

На днях в сети появились фото 38-летней Иванки Трамп, которые были сделаны во время ее прибытия в город Абиджан, в западной Африке. Для жаркой страны американская модница выбрала яркий костюм. А вот для официальных выходов, которые она осуществляет во время визита, Иванка все-таки, решила отдать предпочтение сдержанным цветам.

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Так, на встрече с премьер-министром страны Кот-д'Ивуар в западной Африке, дочь президента США надела элегантное платье. Выбор Иванки Трамп пришелся на светло-розовый оттенок, свидетельствующий о ее осведомленности о модных трендах, ведь цветом 2019 года признан живой коралл, который очень похож на расцветку ее платья.

Платье с акцентом на талии, подчеркнувшее ее стройность, придало изысканности Иванке Трамп. Стоит отметить интересную особенность ее наряда – на плечах платья вместо привычного рукава были дошиты длинные плиссированные полоски, свисавшие до кистей рук, таким образом образуя еще один тренд сезона – кейп. Образ блондинки дополнили белые туфли-лодочки с пряжкой из камней.



Иванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka



Иванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka