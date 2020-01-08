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Иванка Трамп выступила на торговой выставке в Лас-Вегасе: что надела модница

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Иванка Трамп в Лас-Вегасе / www.gettyimages.com

Советница президента США и его дочь Иванка Трамп в очередной раз представила его инициативу на официальном мероприятии. Политик приняла участие в ежегодной торговой выставке в Лас-Вегас, где покрасовалась в трендовом костюме.

Выставка Consumer Electronics Show (CES) состоялась 7 января во Лас-Вегасе. Там ученые и представители крупных корпораций представили последние инновации в бытовой электронике. На мероприятии присутствовала и Иванка Трамп, которая рассказала о политике Белого дома относительно трудоустройства студентов на перспективные должности.

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"Мы должны переосмыслить образование в этой стране. Технологические инновации создают миллионы рабочих мест, поэтому мы должны гарантировать, что американцы любого возраста будут иметь навыки и готовы заполнить эти вакансии. Расставим приоритеты в практическом обучении и расширим пути карьерного роста, доступные для всех студентов и сотрудников. Это – цель нашей программы Pledgeto Americas Workers", – отметила Иванка Трамп.

Стильний образ Іванки Трамп
Стильный образ Иванки Трамп / Instagram / @ivankatrump

Для этого важного события политик выбрала темно-синий штанний костюм в полоску с широкими белыми лацканами и пуговицами. Наряд Иванка Трамп дополнила туфлями-лодочками, которые завершили эффектный look американской модницы.

Интересно, что на торговой выставке советница президента продемонстрировала обновленный имидж. Иванка Трамп, которая в последние месяцы 2019 года коротко подстриглась, теперь красовалась с длинным волосами.

Іванка Трамп виступила у Лас-Вегасі
Иванка Трамп выступила в Лас-Вегасе / Instagram / @ivankatrump

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости США Иванка Трамп Стиль и мода
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