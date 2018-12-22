Иванка Трамп засветила стильный наряд на встрече с сенатором: фото

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Иванка Трамп в Вашингтоне
Иванка Трамп в Вашингтоне / www.gettyimages.com

Волшебная Иванка Трамп умело покоряет американцев своими стильными и скромными нарядами. На днях она засветила еще один образ, который привлек внимание общественности.

Иванка Трамп еще со дня инаугурации главы Белого дома находится в эпицентре всех событий. Политик умело проводит официальные встречи и участвует в обсуждении важных социальных вопросов. На днях именно ей Дональд Трамп поручил встретиться с лидером большинства в Сенате США Митчемом Макконнеллом.

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На ответственную встречу Иванка Трамп выбрала скромную одежду. Перед сенатором и политиками она появилась в черной классической юбки и серой кофте с ромбиками. Ярким акцентом образа Иванки Трамп стал цветочный декор, который виднелся на одежде.

Іванка Трамп на зустрічі з сенатором
Иванка Трамп на встрече с сенатором / Getty Images

Іванка Трамп у Вашингтоні
Иванка Трамп в Вашингтоне / Getty Images

Донька Президента США Іванка Трамп на офіційній зустрічі

Дочь Президента США Иванка Трамп на официальной встрече / Getty Images

Стоит отметить, что как и Мелания Трамп она выбирает идеальную укладку волос. Пожалуй, это помогает придать ее образу легкости и неформальности. Обувь на каблуках и легкий макияж завершили look Иванки Трамп.

Чарівна Іванка Трамп
Очаровательная Иванка Трамп / Getty Images

Теги: LifeStyle Стиль и мода Иванка Трамп
Источник: 24 Канал
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