Иванка Трамп засветила стильный наряд на встрече с сенатором: фото

Волшебная Иванка Трамп умело покоряет американцев своими стильными и скромными нарядами. На днях она засветила еще один образ, который привлек внимание общественности.

Иванка Трамп еще со дня инаугурации главы Белого дома находится в эпицентре всех событий. Политик умело проводит официальные встречи и участвует в обсуждении важных социальных вопросов. На днях именно ей Дональд Трамп поручил встретиться с лидером большинства в Сенате США Митчемом Макконнеллом.

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На ответственную встречу Иванка Трамп выбрала скромную одежду. Перед сенатором и политиками она появилась в черной классической юбки и серой кофте с ромбиками. Ярким акцентом образа Иванки Трамп стал цветочный декор, который виднелся на одежде.



Иванка Трамп на встрече с сенатором / Getty Images



Иванка Трамп в Вашингтоне / Getty Images

Дочь Президента США Иванка Трамп на официальной встрече / Getty Images

Стоит отметить, что как и Мелания Трамп она выбирает идеальную укладку волос. Пожалуй, это помогает придать ее образу легкости и неформальности. Обувь на каблуках и легкий макияж завершили look Иванки Трамп.



Очаровательная Иванка Трамп / Getty Images