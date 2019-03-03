Иванка Трамп засветила стройную фигуру в роскошном платье на свидании с мужем

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Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером
Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером / Instagram / @ivankatrump

37-летняя дочь президента США Иванка Трамп поделилась с поклонниками частной фотографией. На ней бизнесвумен оказалась вместе со своим мужем, Джаредом Кушнером, перед романтическим свиданием.

В начале января Иванка Трамп тронула сторонников чувственным приветствием с днем ​​рождения своего мужа Джареда Кушнера. Однако, как показывает дочь президента США, она и ее возлюбленный делают сюрпризы друг другу не только по праздникам. Накануне Иванка опубликовала фотографию на своей странице в Instagram, на которой она появилась в роскошном платье.

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37-летняя бизнесвумен прокомментировала фотографию коротко и понятно "Hot date!", что в переводе на украинский означает "свидание".

Для романтической встречи со своим мужем Иванка Трамп решила надеть яркое серебряное платье в пол, расшитое пайетками. Изюминкой в ​​ее образе стало глубокое декольте и красный бархатный пояс, который подчеркивал ее тонкую талию. Муж американки стоял рядом с ней в темном смокинге и белой рубашке, воротник которой украшал галстук-бабочка.

Іванка Трамп донька Дональда Трампа
Иванка Трамп и Джаред Кушнер / Instagram / @ivankatrump

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Теги: LifeStyle Мода Иванка Трамп
Источник: LifeStyle 24
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