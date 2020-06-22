Резонансное ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова повлияло на его карьеру. Сейчас несколько проектов, которые вскоре должны выйти на большой экран, могут изменить. Создатели сериала "Вампиры средней полосы" уже ищут замену Ефремову.

Реакция киноиндустрии на ДТП с Ефремовым

После смертельного ДТП многие представителей кино прокомментировали ситуацию с Михаилом Ефремовым. Многие актеры осудили коллегу за вождение в нетрезвом состоянии, другие - стали на его защиту. А вот представители кино задумались над тем, оставлять ли сцены с участием скандального актера, сообщает "Комсомольская правда".

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В частности, создатели сериала "Вампиры средней полосы" уже решили переснять сцены без Михаила Ефремова. В ленте актер имел главную роль – вампира Святослава Вернидубовича. Сейчас продюсеры проекта ищут замену Ефремову и планируют продолжить съемки зимой 2021 года.

"Жду, пока мы начнем переснимать "Вампиров средней полосы". Продюсерами было принято решение, что работу мы доработаем, но без Михаила Олеговича. Утвердят другого актера. Но надо дождаться холодов, без зелени. Тогда и начнем снимать", – рассказал коллега Ефремова Дмитрий Лысенков.



Михаил Ефремов в сериале "Вампиры средней полосы" / Фото КиноРепортер

Отмечается, что роль могут отдать Олегу Стоянову, который был на кастингах сериала и принял участие в съемка пилотной серии.

Кроме того, решается судьба двух фильмов, в которых сыграл Михаил Ефремов. Речь идет о "Вратаре галактики" и "Коньке-горбунке". Сейчас представители кинолент не комментируют ситуации, заявляя только, что они выйдут в прокат. Но будут ли переснимать сцены, где есть скандальный актер, пока неизвестно.

Что известно о ДТП с участием Ефремова

56-летний Михаил Ефремов навеселе сел за руль и совершил ДТП в Москве. Внедорожник актера выехал на встречную полосу и протаранил другой автомобиль. В результате столкновения погиб Сергей Захаров, который работал водителем-курьером и на время смертельного инцидента доставлял продукты.

Сам Михаил Ефремов не пострадал и сейчас находится на скамье подсудимых. Правоохранители установили, что в крови актера были следы алкоголя. Об этом свидетельствовали и видео очевидцев, на которых мужчина не понимал, что происходит, и еле стоял на ногах. Сейчас Ефремова признали вменяемым, ему грозит 12 лет лишения свободы.

Российский актер уже признал свою вину и извинился перед родственниками погибшего Сергея Захарова. Он готов передать родным финансовую помощь, которая, как уверяет Михаил Ефремов, не является откупом, а "попыткой искупить вину". Суд еще не вынес приговор по делу резонансного ДТП.