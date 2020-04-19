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Из какого региона писанка: Пасхальный тест

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А вы умеете распознавать писанки? / 1newscom.ua

Вот и наступила Пасха – самый ожидаемый праздник многих христиан. Редакция LifeStyle 24 подготовила для вас очень интересный тест о писанках из разных регионов Украины. Попробуйте узнать откуда какая!

 
Автор: Настя Сукач
Теги: Пасха LifeStyle Публикации Традиции Тесты
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