Из какого региона писанка: Пасхальный тест
Вот и наступила Пасха – самый ожидаемый праздник многих христиан. Редакция LifeStyle 24 подготовила для вас очень интересный тест о писанках из разных регионов Украины. Попробуйте узнать откуда какая!
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