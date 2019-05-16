Из какого региона вышиванка? Тест на национальную идентичность

День вышиванки 2019 в Украине / Фото из открытых источников

Вышиванка – незаурядная причина гордости для украинцев! Ведь эту красоту в своих коллекциях периодически используют дизайнеры мирового масштаба и одевают звезды. Это наша национальная идентичность. В конце концов, это просто невероятно красивая вещь. Ко Дню вышиванки редакция 24 Канала подготовила для вас интересный тест.