Из какого региона вышиванка? Тест на национальную идентичность

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День вышиванки 2019 в Украине
День вышиванки 2019 в Украине / Фото из открытых источников

Вышиванка – незаурядная причина гордости для украинцев! Ведь эту красоту в своих коллекциях периодически используют дизайнеры мирового масштаба и одевают звезды. Это наша национальная идентичность. В конце концов, это просто невероятно красивая вещь. Ко Дню вышиванки редакция 24 Канала подготовила для вас интересный тест.

У каждого региона – своя вышивка, свой уникальный и неповторимый стиль! Знаете ли вы, чем отличаются вышитые сорочки в разных регионах Украины?

 
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Теги: День вышиванки LifeStyle Новости культуры Публикации Исскусство Тесты Традиции История
Источник: LifeStyle 24
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