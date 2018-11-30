Из моделей в блогеры: Наоми Кэмпбелл завела свой YouTube-канал

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Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл / Instagram/ @naomi

Популярная британская супермодель решила поддержать эпоху блогеров и заодно стать еще ближе со своими поклонниками. Наоми Кэмпбелл создала свой канал на YouTube.

Теперь фразу "нажмите на колокольчик, оставляйте комментарии" мы будем слышать и от самых известных селебрити мира. Наоми Кэмпбелл не устояла перед трендом 21 века и поддержала идею завести канал на Youtube. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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Я невероятно благодарна и с нетерпением жду, чтобы наконец поделиться этим проектом с миром. У меня есть возможность рассказать вам свою историю, показать, кто я есть на самом деле, и поделиться проблемами, которые близки моему сердцу. Я надеюсь, что история моей жизни и пути как-то вдохновит вас. Надеюсь, вам понравится,
– прокомментировала Наоми Кэмпбелл видео на своей странице в Insragram.

Первый ролик, который Наоми опубликовала в четверг, 29 ноября, стал так называемым тизером к ее будущим видеоблогам. За полторы минуты она рассказала, чем будет делиться на канале. В видеороликах супермодель планирует рассказать историю своей жизни, о падениях, взлетах и об отношениях с людьми, которые не всегда были простыми. "Наоми" - такое название выбрала звезда для серии будущих роликов.

Смотреть первое видео на канале Наоми Кэмпбелл:

Во втором видеоблоге, который модель опубликовала сразу же после тизера, она рассказала, почему любит Нельсона Манделу. Из двух загруженных роликов можно понять, что канал Наоми будет качественным видеодневником с профессиональной съемкой и искренними автобиографическими рассказами.

Смотреть видео "Почему я люблю Нельсона Манделу" на канале Наоми Кэмпбелл:

 

Теги: LifeStyle Великобритания Мода YouTube Наоми Кэмпбелл
Источник: 24 канал
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