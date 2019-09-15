Из провинции в королевский двор: история жизни и любви королевы Летиции

Жизнь этой женщины – классическая история Золушки. К счастью, ни злой мачехи, ни сестер-падчериц у нашей героини не было. Зато однажды ей посчастливилось познакомиться с настоящим принцем, который несколько раз уговаривал девушку сходить на свидание. Милостивой к нему еще тогда тележурналистка, а сегодня уже королева Летиция, стала, когда будущий муж сделал аж четвертую попытку встретиться.

Сегодня, 15 сентября, женщина, которая свела с ума чуть ли не самого красивого монарха Европы, празднует 47 лет! В такой день Lifestyle24 знакомит своих читателей поближе с испанской управительницей. Поэтому, кроме роскошных выходов в недорогом, но стильном наряде (а именно такими аутфитами славится королевская особа) рассказываем вам о карьере Летиции, ее первом знакомстве с принцем и двух дочерях, которые уже подросли и готовятся бороться со своей мамочкой за звание самых красивых в монаршей семье.

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Имя, первая работа и короткий брак

Летиция родилась в семье журналиста и медсестры. Детство будущей королевы проходило в северном испанском городе Овьедо. Вероятно, во время знакомства, сверстники удивлялись, почему же имя девочке дали на итальянский манер (Letizia, а не Letiсia, как на испанском). Оказалось, что такое же носила близкая подруга ее матери из Италии.

Если Палома решила, как называть активное и непоседливое чадо, то отец и бабушка помогли ей с выбором профессии. Оба были журналистами, поэтому Летиция иногда наведывалась на радио, где они работали (Аntena 3).



Профессиональный путь Летиции был определен с детства: будущая королева Испании на радиостанции, где работал ее отец (1984 год) / Upsocl

Интерес к этой сфере у юной испанки усиливался, после окончания школы она поступила в Мадридский университет, чтобы уже там получить желанную профессию. Старания девушки не прошли даром, и впоследствии, после получения диплома магистра, она работала в испанском филиале телеканала Bloomberg, затем перешла в агентство CNN+. А в 28 лет начала вести ежевечернюю программу новостей на телеканале TVE.



Королева Летиция / Pinterest

Успевала будущая принцесса и на личном поприще. Ведь еще в 15 лет встретила свою первую любовь – Алонсо Гуереро-и-Переса, который в школе преподавал ей литературу и тоже был не равнодушен к своей ученице. Вскоре пара начала жить под одной крышей, но только в 1999 году решила пожениться. Однако почему-то брак продержался всего год. Какова причина того, что муж и жена побили между собой горшки, окутано тайной.

Ох, мой милый принц!

Мы не знаем, долго ли Летиция Ортис приходила в себя после первого замужества и вообще чувствовала ли тогда что-то похожее на депрессию, однако уже через два года после развода судьба подарила ей встречу с будущим мужем – принцем Астурии Филиппом VI. И свела их журналистская работа уже в то время опытной испанки.

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Летиция, которая тогда работала на местном канале 24 Horas, поехала в Галисию, чтобы отснять репортаж о затонувшем у берегов Испании танкере "Престиж". Филипп тоже наведался на место происшествия, где и прокомментировал репортерке инцидент. А потом уговаривал симпатичную журналистку пойти с ним на свидание. Как же он был удивлен, когда женщина отказала ему – и первый, и второй, и третий раз. Видимо, на четвертый раз Летиции показалось, что такого ее фаната надо помиловать, и решила с ним встретиться.



Роман Летиции и Филиппа начался после ужина в ресторане/ Pinterest

Свидание оказалось судьбоносным. Ведь именно тогда роман испанской телевизионщицы и кровного монарха обрел обороты, развивался стремительно, хотя встречались они тайно. Уже в начале ноября 2003 года потомок австрийских монархов и простолюдинка Летиция устроили помолвку, на которых присутствовали более трехсот журналистов. Принц и будущая принцесса обменялись подарками: на безымянном пальце левой руки экс-журналистки красовалась кольцо из белого золота и бриллиантов, а монарший потомок получил от своей возлюбленной из такого же металла запонки для рубашки.

Летиция – это женщина, с которой я хочу разделить свою жизнь. Уверен в том, что она имеет черты, которые нужны для исполнения монарших обязанностей,

– признавался о своих чувствах Филипп VI.

Такое незаурядное событие местные и зарубежные корреспонденты долго описывали в своих таблоидах. Но еще больше их интересовало: а когда же состоится свадьба?

Свадьба, которую смотрела четверть планеты

Ее Филипп и Летиция сыграли 22 мая 2004 года, собрав возле одного из кафедральных соборов Мадрида и телевизионных экранов почти полтора миллиарда зрителей! Такая масштабная аудитория, которая следила за торжественной церемонией, дает основания считать, что эта королевская свадьба была одной из важнейших за последние лет 50, если не больше.



После помолвки – роскошная свадьба, за которой следили почти 1,5 млрд зрителей/ People

Отдельного внимания заслуживало свадебное платье будущей принцессы. Всегда стильная на экране, под венец госпожа Ортис надела приталенное кремовое платье с глубоким вырезом и приподнятым воротником, которое сшил испанский дизайнер Мануэль Пертега. Имело оно и шлейф, длиной в почти 5 метров. На голове у бывшей журналистки красовалась роскошная тиара с бриллиантами, а в руках она держала пышный букет из белых лилий и роз.



На церемонию Летиция Ортис надела платье кремового цвета с почти пятиметровым шлейфом / People en Espanol

Две красотки-инфанты

От общественности монаршие супруги не скрывали желания иметь детей. Поэтому чуть больше, чем через год после свадьбы Летиция родила своему мужу дочь Леонор, а уже в 2007-м порадовала монаршую семью появлением еще одной престолонаследницы – Софии.

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Важным годом для всех четырех стал 2014-й. Тогда, в июне, отец Филиппа VI Хуан Карлос I решил отречься от престола в пользу своего сына. Поэтому наследник занял трон, и из принцессы в статус королевы перешла и Летиция. А дочери Леонор и София стали на шаг ближе в очереди к правлению монархией.



Сегодня король и королева воспитывают двух дочерей – Леонор и Софию / ELLE

Однако сегодня девочки еще не озабочены королевскими обязанностями. Так как у обоих на днях начался очередной учебный год. Помпезное событие по такому поводу королевское семейство не устраивало. Однако даже кежуальний look, в котором прибыли ученики и их знаменитая мать в школу (в отличие от Филиппа VI, который был одет более официально – в пиджак, галстук и туфли), произвел впечатление. Поэтому не остался без внимания фоторепортеров. В частности, наша именинница надела длинный пиджак в клетку, сдержанные брюки-скинни, которые дополнила удобными кроссовками. Образ получился минималистичным и гармоничным. В конце концов, как и почти каждый, которым королева Летиция несколько раз в месяц приятно удивляет высших лиц зарубежья и испанских жителей, которые полюбили свою правительницу. Поэтому инфантам-дочерям есть чему поучиться у своей матери.



На днях в сети появились и фото двух инфант, у которых начался учебный год / Vanity Fair