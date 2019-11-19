Из "Симпсонов" удалили серию, а на фонд подали в суд: скандал с Майклом Джексоном продолжается

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Майкл Джексон / Фото из открытых источников

Шокирующие истории вокруг Майкла Джексона не покидают СМИ уже более полугода. На днях эпизод с участием голоса поп-короля удалили, а главные герои и вероятные жертвы артиста из фильма "Покидая Неверленд" подали в суд на фонд Джексона.

Конец истории с "Симпсонами"

Об удалении эпизода с сервиса Disney+ стало известно три дня назад, когда на сервисе появились все сезоны американского мультипликационного сериала "Симпсоны". Бдительные фанаты заметили, что в списке нет серии 1991 под названием "Абсолютно сумасшедший папа" (Stark Raving Dad). Об этом сообщали в The Hollywood Reporter.

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Удаленая серия из "Симпсонов" с эпизодом о Майкле Джексоне: видео

В ней Майкл Джексон озвучил персонажа Лена Комповски, которого Гомер Симпсон встречает в психиатрической больнице. Комповски утверждает, что он Майкл Джексон. В Disney+ так и не объяснили причины удаления серии, но в сети подозревают, что это связано с обвинением покойного исполнителя в педофилии.

Суд над фондом Джексона

Мужчины из фильма "Покидая Неверленд" (Leaving Neverland), который появился в сети в начале 2019 года, Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак, признались, что стали жертвами сексуальных домогательств звезды. В документальном фильме канала НВО они рассказывали детали знакомства с Джексоном и интимные подробности их "дружбы".

Многие зрители подвергали сомнениям такие заявления, впрочем, фильм запустил цепную реакцию в Голливуде. В частности, компания BBC исключила из эфира песни Майкла Джексона, в Лондоне снесли статую Майкла Джексона, а в удаленной серии "Симпсонов", ранее вырезали его голос.

Теперь же вероятные жертвы Джексона решили подать в суд на фонд артиста. Благодаря новым законам в штате Калифорния, США, в которых срок давности преступлений, связанных с насилием над детьми, был изменен, Робсону и Сейфчаку выпал шанс привлечь к ответственности своих обидчиков. Стоит добавить, что в 2017 году мужчины судились с наследниками Джексона, но их иск в 2017 году был отклонен из-за срока давности. Первые слушания по делу состоятся на этой неделе. Об этом сообщается на TMZ.

Смотреть трейлер к фильму "Покидая Неверленд": видео

 

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Автор: Ульяна Журба
Теги: Скандал LifeStyle Новости LifeStyle Педофилия Майкл Джексон
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