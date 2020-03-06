Из Супермена в Ведьмака: секреты физической формы Генри Кавилла

Из человека в Супермена, а затем в Ведьмака – это краткое описание стремительного прорыва Генри Кавилла на небосвод Голливуда. Еще в 2012 году этого актера знали разве настоящие фаны кино. Однако после выхода на экраны ленты "Человек из стали", где он воплотил роль Супермена, Генри проснулся знаменитым.

Это произошло вполне заслуженно, ведь слава не свалилась ему с неба. Генри Кавилл заработал успех титаническим трудом. Актер смог перевоплотиться из обычного красавца, которых в Голливуде хватает, в настоящего "Человека из стали".

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Трансформация актера длилась почти год. Самым тяжелым был стартовый этап-закладывание базы. Полтора месяца изнурительных тренировок в зале по 2,5 часа ежедневно. Чтобы выдерживать такой ад, актер наедал 5-6 тысяч килокалорий в сутки. Эти шесть недель мучений казались просто вечностью, поэтому вторая фаза подготовки к роли Супермена для Кавилла была почти отпуском.

Упражнения

Этап сжигания жира происходил путем уменьшения нагрузки: занимался шесть дней в неделю – с понедельника по субботу, по одному часу.

А также посредством сокращения рациона. За день Кавилл начал есть практически вдвое меньше – в районе 2,5 тысячи килокалорий. Этого вполне хватало для того, чтобы иметь достаточно сил таскать железо.



Генри Кавилл / Фото: gentside.de

Все гениальное – просто. Примерно так можно охарактеризовать философию занятий актера. На то время он уже имел достаточно много мышц. Следовало лишь придать им формы и подсушиться. Кавилл выполнял простые упражнения с привычным инвентарем, поэтому систему звезды сможет испытать на себе любой.

► Понедельник. Тренировка стартовала с десяти минут кардио-бега. Потом приседания, работа с собственным весом, а также гантелями. Завершал занятия работой на выносливость.

► Вторник. Легкая тренировка для души на выбор: можно бег, велосипед, плавание или даже гребля.

► Среда. Занятия на выносливость. Работа со сравнительно небольшим весом, но максимум повторений и подходов с короткими перерывами между ними.

► Четверг. Силовой – отжим, жим, гири, гантели. Первый подход 10, далее 9, затем 8, 7 и так вплоть до единицы.



Упражнения с гантелями / Фото: twitter.com/cavillarchives

► Пятница. Работа на кардио – бег, велосипед, плавание. Такие тренировки вместе с правильным питанием провоцируют высокий темп сжигания жиров. Как раз то, что хотел актер.

► Суббота. Еще одна изнурительная тренировка и лишь тогда долгожданный выходной.

В таком темпе актер продолжал тренироваться уже во время съемок. Подготовку к роли Супермена Генри начал с весом 72 килограмма. За первые два этапа тренировок актер набрал 10 килограмм мышц.

Меню

Генри также поменял свое меню. Актер запихивал в себя 5-6 тысяч килокалорий ежедневно, что позволяло ему выдерживать нагрузки в зале. Утро начиналось с протеинового коктейля, далее порция углеводов.

Всего за стол звезда садилась по шесть раз в день. Чтобы было вкусно, Кавилл максимально разнообразил меню – рыба, мясо курицы и говядина, много яиц, домашний сыр и целый список других кисломолочных продуктов.

Rassurez-vous, Henry Cavill s’entraîne pour incarner Geralt dans la série #TheWitcher, et il ne sera pas trop musclé pour le rôle ;) pic.twitter.com/b0wVt9Ez39 — Kere (@YGKere) February 11, 2019

Главный стройматериал мышц, как известно, это белок. Генри употреблял 1,5-2 грамма белков на 1 килограмм собственного веса. Набрать его только из продуктов было сложно, поэтому в процессе Супермену пришлось использовал много спортивного питания, в частности креатина.

Креатин – одна из самых популярных добавок среди силачей. Это кислота, которая организует процесс обеспечения мышц энергией. Наш организм сам синтезирует креатин и для обычного человека, который нормально питается, вполне хватает тех запасов креатина, которые вырабатывает тело.



Примеры креатина / Фото: cross.expert

Креатин позволяет существенно повысить выносливость мышц, постоянно снабжая их энергией. Следовательно можно дольше и активнее работать в зале и, как следствие, увеличивать мышечную массу и собственную силу. Еще одна важная деталь – креатин намного эффективнее для новичков, а вот опытным спортсменам, что уже близко подобрались к своему генетическому максимуму, от него не так много пользы.

Темная сторона креатина

Кератин вытягивает на себя воду, поэтому существенно изменяет водно-солевой баланс в организме, что влечет за собой немало последствий. Люди, которые склонны к отекам, стоит вообще отказаться от употребления этого вещества. Всем остальным на курсе креатина стоит лишь пить больше воды чем обычно.

Большие дозы кислоты могут негативно влиять на печень и почки и спровоцировать повышение артериального давления. Поэтому вполне безопасным этот спортивный приложение не назовешь, впрочем если не перебирать с дозой, принимать скажем 3-5 грамма в день в течение месяц, то все будет хорошо. В конце концов, несмотря на всю свою пользу, креатин-не магический порошок. Он поможет только если действительно усердного работать с железом.

Смотрите видео: тренировка Генри Кавилла

Как, пример, делал это Генри даже во время второго этапа своей подготовки. Напомним, тогда Кавилл вдвое уменьшил свой рацион: начал наедать около 2,5 тысяч килокалорий. Основные приема пищи – до и после тренировки, чтобы иметь силы заниматься, а потом восстановиться от нагрузки.

Такое резкое уменьшение количества калорий оказалось на удивление сложным для организма, поэтому Супермен время от времени позволял себе разгрузочные дни. Он употреблял дополнительную порцию углеводов и немного увеличивал общую калорийность.

Вытерпев все испытания, Генри доказал, что действительно является "Человеком из стали". Блестяще воплотив роль Супермена, Кавилл проторил себе дорогу в звезды. Сейчас он один из самых популярных актеров Голливуда. Лишнее доказательство – именно Генри сыграл главную роль в популярном сериале "Нетфликса" – "Ведьмак".



Генри Кавилл в роли Ведьмака / Фото: gamerant.com

Чтобы перевоплотиться в Геральта из Ривии, Кавилл снова помучил себя. На этот раз ему пришлось три дня не пить, чтобы лучше подчеркнуть рельефность собственных мышц. Генри-один из самых фактурных актеров современности. Так что, похоже, все главные роли силачей и супергероев в ближайшее время зарезервированы.